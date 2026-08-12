Peter Bosz devuelve a un jugador del primer equipo al Jong PSV

Peter Bosz ha devuelto a Essiën Bassey al Jong PSV, según informa Voetbal International. El carrilero completó toda la pretemporada con el primer equipo, pero la próxima temporada jugará igualmente en la Keuken Kampioen Divisie.

Ya antes del periodo de fichajes parecía que Bassey iba a salir del PSV. FC Twente y Sturm Graz llamaron a la puerta por el internacional juvenil de Países Bajos, pero recibieron una negativa.

El PSV no quiere vender a Bassey, pese a que el propio jugador sí ve con buenos ojos un traspaso, según informó Rik Elfrink en mayo.

El club de Eindhoven le ha hecho al lateral de 19 años una oferta de contrato para ampliar su vínculo, que actualmente se extiende hasta mediados de 2027.

Si Bassey no acepta la oferta, un traspaso es una posibilidad. Si el PSV quiere sacar algo por él, el club tendrá que venderlo este verano o el próximo invierno.

Sturm Graz sigue interesado, según VI. El jugador, que pudo entrar como suplente en el duelo por la Johan Cruyff Schaal contra el AZ (derrota por 0-4), puede disputar la Europa League con ese club.