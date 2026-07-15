El Real Madrid podía quedarse sin jugadores en el Mundial con España. Sería histórico: «La Roja» podría ganar sin ningún madridista.

Así fue desde el anuncio de la convocatoria, que por primera vez no incluyó a ningún madridista, hasta que el presidente Florentino Pérez fichó al lateral Marc Cucurella, del Chelsea, para incorporarlo al equipo blanco durante el torneo.

Así, el Madrid evitó quedar sin representación en la final, algo que habría sido un golpe histórico para uno de los clubes más influyentes de España.

La incorporación llegó en el momento ideal, tras la victoria de España 2-0 ante Francia que la llevó a la final del Mundial 2026.

Cocoria, fichado durante el torneo, está a un partido de levantar la Copa con España, lo que convierte su incorporación en una medida que evitó un error histórico para el club.

Ahora solo resta saber si Kokoria será campeón del mundo con el Real Madrid tras la final.

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