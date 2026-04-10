Pérez presenta su plan para reestructurar el Real Madrid

La temporada del Real Madrid pende de un hilo: a falta de ocho jornadas para el final de la Liga, el equipo blanco se encuentra a siete puntos del líder, el Barcelona.

En la Liga de Campeones, la derrota 1-2 ante el Bayern en la ida de cuartos complica el pase a semifinales.

Más allá del resultado de la vuelta, el curso blanco no ha ido según lo previsto, sobre todo tras la destitución de Xabi Alonso y la llegada de Álvaro Arbeloa, que aún no ha convencido.

Según Mundo Deportivo, Florentino Pérez baraja crear un nuevo cargo directivo, inexistente desde la era Valdano-Mijatović.

En El Larguero (Cadena SER) añadieron: «El club no solo baraja fichar un centrocampista o un central, sino también crear el cargo de director deportivo».

El informe añade: «Una agencia externa al Real Madrid analiza los perfiles de directores deportivos de primer nivel, la mayoría aún en sus cargos, para presentar una lista de candidatos cuando sea necesario».

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