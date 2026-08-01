El caso del nuevo director técnico del Al-Ahli saudí regresó al punto de partida, después de que disminuyeran las opciones de fichar a los españoles Xavi Hernández y Marcelino García, cuyos nombres se habían vinculado con el mando del equipo como sustituto del alemán Matthias Jaissle.

Jaissle presentó su renuncia a la directiva del Al-Ahli después de conducir al equipo a la conquista de dos títulos consecutivos de la Champions League de Élite asiática, con el fin de comenzar una nueva aventura con el Newcastle United.

El Al-Ahli parecía cerca de resolver rápidamente el sucesor del entrenador alemán, pero el fiable periodista italiano Fabrizio Romano aseguró que lo que se rumoreó durante las últimas horas sobre la cercanía de Xavi o Marcelino a dirigir al Al-Ahli no es cierto.

El experto en el mercado de fichajes recalcó a través de "X" que los entrenadores no están cerca de asumir la tarea en esta etapa.

Estas noticias llegaron para sembrar dudas sobre el rumbo de las negociaciones, después de que informes anteriores señalaran el avance del Al-Ahli en sus conversaciones con los entrenadores españoles.

El diario "Arriyadiyah" reveló ayer viernes por la noche que la directiva del Al-Ahli concedió a Xavi un plazo de 48 horas para definir su postura ante la oferta oficial que se le presentó, en vista de que encabeza la lista de candidatos para suceder a Jaissle.

El diario aclaró que la directiva del club mantenía al mismo tiempo sus negociaciones con más de un entrenador, previendo un rechazo de Xavi a la oferta, con una tendencia a fichar a un entrenador que ya haya trabajado en la Liga Saudí o en alguno de los torneos de la región.

Por otro lado, el sitio francés "Foot Mercato" mencionó hoy sábado que el Al-Ahli llegó a una fase avanzada de las negociaciones con Marcelino García, y que el entrenador español mostró su conformidad para dirigir al equipo, mientras se continúa trabajando en concluir los detalles finales del contrato.