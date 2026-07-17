Pep Guardiola ya acordó ser seleccionador en 2024

Según The Athletic, Pep Guardiola llegó en 2024 a un acuerdo con la Federación Inglesa para ser seleccionador de Inglaterra.

Tras la Euro 2024, donde Inglaterra quedó subcampeona tras perder 2-1 con España en la final, los británicos buscaron un nuevo seleccionador porque Gareth Southgate terminó su mandato.

Guardiola era la primera opción de la FA. Hubo conversaciones y un acuerdo verbal, pero el técnico decidió renovar con el Manchester City.

Por eso el fichaje no se concretó. La FA reaccionó rápido y eligió a Thomas Tuchel, un técnico ya campeón.

Tuchel fue nombrado en 2024 para un mandato de cuatro años y dirigirá a Inglaterra hasta mediados de 2028. Aunque Guardiola ahora está libre tras dejar el Manchester City, la FA mantiene su confianza en Tuchel.

Según La Gazzetta dello Sport, Guardiola lidera la lista de candidatos de Italia y también suena para la selección de Países Bajos.