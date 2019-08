Pep Clotet lidera el gran comienzo del ‘Spanish Birmingham’

El técnico catalán no ha parado de crecer desde que llegó al fútbol inglés y ahora liedera su propio proyecto.

Pocos entrenadores pueden decir que han hecho historia con el . Uno de ellos es Pep Clotet. En su primera temporada al frente del equipo azul, el técnico de Igualada ha puesto fin a una racha de 21 años sin ganar a domicilio en la primera jornada de la Championship, la categoría en la que es el único representante español en los banquillos. Al mismo tiempo, con siete de los últimos 12 puntos en el zurrón, el entrenador ha firmado el segundo mejor inicio de la última década. Es, por tanto, el líder de un club rodeado de talento patrio al que muchos ya denominan el Spanish Birmingham.

Con Clotet al frente del proyecto, su mano derecha no es otro que Paco Herrera. El veterano técnico atesora una gran experiencia en la Premier League, en concreto en el de Rafa Benítez, y en la Liga, donde ambos ya coincidieron en el desde 2007 a 2008 cuando su ahora primer entrenador entrenaba al juvenil y luego al filial. Además, dos jugadores españoles forman parte de la plantilla del equipo azul: el último Pichichi de Segunda División, Álvaro Giménez, y el ex valencianista Fran Villalba. Por si fuera poco, el preparador del U23 es Xavi Calm, ex del Cornellà, y el femenino está entrenado por Marta Tejedor. Así pues, los principales técnicos del Birmingham son españoles.

Todo ello, liderado por Pep Clotet. El preparador catalán tiene merecida la fama de ser uno de los entrenadores españoles con mayores conocimientos del fútbol inglés en la actualidad. Llegó al hace seis años con el encargo de Laudrup de implantar en la academía del club galés un estilo de juego ‘a la española’, y desde entonces no ha dejado de crecer su talento en la competición gracias a su experiencia no sólo en ese equipo, sino también en el Leeds, Oxford y Birmingham. Este verano convirtió en primer entrenador del conjunto de los ‘Blues’ y pronto ha demostrado que ha llegado para lograr grandes cosas en St. Andrews.