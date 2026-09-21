Un informe periodístico reveló un llamativo incidente en el derbi de Madrid, disputado ayer domingo, cuyo protagonista fue Jude Bellingham, estrella del Real Madrid.

El diario "The Sun" afirmó que Jude Bellingham pareció calificar a la estrella del Atlético, el argentino Giuliano Simeone, de "maldito cobarde", durante la derrota del Real Madrid por dos goles a uno en el derbi.

La estrella de Inglaterra, Bellingham, tiene un desencuentro previo con Simeone tras el Mundial del pasado verano.

Las tensiones escalaron después de la derrota del Real Madrid por 2-1 en el estadio Wanda Metropolitano ayer domingo, un partido marcado por una gran tensión.

Simeone dirigió una patada hacia Bellingham cuando el Real Madrid buscaba igualar el marcador en la segunda parte, por lo que la estrella de la selección inglesa, de 23 años, se levantó rápidamente del césped para encararlo.

El veterano centrocampista del Atlético, Koke, intentó calmar la situación apartando a Bellingham, pero la estrella del Real Madrid se aseguró de tener la última palabra.

Al parecer, las cámaras, cuya señal se emitió en el Reino Unido por el canal Premier Sports, captaron a Bellingham gritando: "Que te den, maldito canalla".

El exjugador del Borussia Dortmund ya estaba enfadado tras un rifirrafe con otro internacional argentino en un momento anterior del partido.

Cristian Romero logró de algún modo evitar la tarjeta roja por su dura entrada sobre Bellingham, pese a que el árbitro fue enviado a la pantalla del videoarbitraje (VAR), y después Romero pareció burlarse de Bellingham a raíz de ello.

Al pitido final, un enfurecido Bellingham persiguió al árbitro Ortiz Arias para preguntarle por sus decisiones.

Bellingham gritó: "Dos tarjetas rojas, dos, dos".

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El resultado resultó costoso, ya que el Real Madrid cayó al cuarto puesto de LaLiga, mientras que el Atlético ocupa la segunda posición antes de un parón internacional de tres semanas.

En su próximo partido, el Real Madrid recibirá al Villarreal, noveno clasificado, el sábado 10 de octubre, mientras que el Atlético de Madrid viajará para enfrentarse al Alavés.