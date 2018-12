Niegan que Baca, Alvarado y Marcone se vayan a ir de Cruz Azul

Los tres jugadores eran de los que más sonaban para salir de la institución de cara al semestre entrante.

No lograron conseguir la novena que tanto anhelaban, pero de inmediato en Cruz Azul se pusieron manos a la obra de cara al Clausura 2019. No tardaron en cerrar ya contrataciones ni en dar su lista de dos transferibles, la cual no se extenderá más en cuanto a nombres según el técnico Pedro Caixinha.

"No nos llegó ninguna oferta por estos jugadores. No voy a esperar a que llegue una nota que diga que Iván (Marcone) se va a España, (Roberto) Alvarado a Inglaterra o (Rafael) Baca a la MLS. Nosotros nos manejamos de dentro para dentro", afirmó el entrenador en conferencia de prensa.

También estuvo el director deportivo de la Máquina, Ricardo Peláez, quien reveló que el delantero Martín Cauteruccio renovó contrato sin estipular la duración ni el monto. Igualmente añadió que Ángel Mena está próximo a hacerlo también.