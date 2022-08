La leyenda del Atleti está estable después de sufrir un problema de salud tras el entierro de su madre. "Voy a seguir dando guerra", escribió.

Paulo Futre, ex jugador del Atlético de Madrid, ha tenido que ser hospitalizado este domingo en la capital de su Portugal natal, Lisboa. El ex internacional luso sufrió un problema de salud durante el entierro de su madre pero ya está estable, según informaron fuentes familiares primero, y el propio Futre después. No ha sido confirmado que sufriera un infarto cerebral, pero es lo que se ha especulado durante las últimas horas.

El problema de salud lo ha sufrido Futre después de sentirse mal tras el funeral de su madre, de acuerdo a publicaciones que llegan desde Portugal. El ex futbolista del Atlético, de 56 años, tuvo que ser trasladado al Hospital de Barreiro, en la orilla sur del Tajo, y más tarde al hospital de Santa Maria, en Lisboa, según ha publicado el diario deportivo "Record".

El Atlético de Madrid ya ha enviado su mensaje de apoyo deseando que su ex jugador pueda recuperarse pronto. "Enviamos mucho ánimo y mucha fuerza a nuestra leyenda @PauloFutre. Te deseamos una pronta recuperación. Toda la familia atlética está contigo", se puede leer en la cuenta oficial de Twitter del Atleti.

Cabe recordar que Futre, 41 veces internacional con Portugal, jugó en el conjunto de la capital española en dos etapas. La primera, entre 1987 y 1993; la segunda, en 1997. Después de retirarse, también trabajó como director deportivo del club.

Además, Futre jugó en el Sporting de Lisboa, el Oporto y el Benfica en su Portugal natal. También jugó en el Olympique de Marsella, el Reggiana, el Milan, el West Ham y el Yokohama Flügels.

Futre: "Voy a seguir dando guerra"

El propio Futre tranquilizó a todos publicando una imagen suya en el hospital e informando que estaba ya recuperado. "Amigos muito obrigado a todos por vuestro apoyo. Voy a seguir dando guerra, todavía quedan muchos partidos por jugar 💪 Um abraço forte", escribió en su cuenta de Twitter.