Paul Aguilar: “América no me estaba dando el valor que merecía”

El lateral derecho explotó contra América por las condiciones que le ofrecían de sueldo.

Paul Aguilar, lateral derecho del América, se manifestó ante las condiciones que impuso la dirigencia azulcrema para una renovación, entre ello una reducción importante de sueldo.

"Ellos quisieron extender mi contrato solamente para , 20 días más, pensando que íbamos a llegar a la Final", confesó Paul en entrevista con Fox Sports.

Aguilar señaló que no fue valorado por el equipo de Miguel Herrera, algo con lo que quedó inconforme: "El poder alargar un contrato se planteó unos días antes; me querían renovar por seis años con el 80 o 70 menos de mi sueldo; no fue algo negociable, ellos llegaron y lo plantearon. Esa situación me molestó y me hizo enojar, creo que un jugador que estuvo tanto tiempo y se entregó tanto por la institución, no me estaban dando el valor que me merecía”, dijo Paul sobre el tema económico.

El ex seleccionado nacional quedó fuera de América una vez que terminó su participación en el Guardianes 2020 por lo que no disputará el partido ante Atlanta United en Liga de Campeones de la Concacaf en cuartos de final en Orlando.

"Por eso no acepté asistir a Conchachampions, no me sentí valorado y por eso fue la decisión que dar un paso al costado. Triste, dolido por como se dio la situación de mi salida, pero así es la vida y el futbol", concluyó.