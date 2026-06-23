El árbitro internacional egipcio Amin Omar ha recibido duras críticas tras pitar el Argentina-Austria de la segunda jornada del Mundial 2026, que acabó 2-0.

La web española «Archivo VAR» le dio un 1,5/10, al considerarlo «de lejos el peor del partido».

Según el portal, el árbitro cometió un error decisivo al no pitar un penalti claro a Argentina por falta sobre Lautaro Martínez, jugada que revisó el VAR.

Además, le recriminó por amonestar verbalmente en exceso y no mostrar tarjetas cuando correspondía, con la ironía de que “parecía cobrar por cada advertencia”.

Además, le acusó de señalar faltas «surrealistas» y de omitir amonestaciones claras, sobre todo a Cristian Romero, que merecía tarjeta amarilla.

Además, el informe apuntó a una posible falta en el origen del primer gol de Messi, pero la escasez de repeticiones impidió confirmarla.

Concluyó que su actuación fue lo peor del Argentina-Austria y le otorgó una de las peores notas del torneo.

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