El argentino, por lo general enamorado casi exclusivamente de su propio equipo, elogió en una entrevista con ESPN el fútbol del Barça en los términos más elogiosos.

"Parece que practican otro deporte distinto al nuestro", dijo Simeone, que calificó al equipo de Flick de "bárbaro". Los catalanes han arrancado la nueva temporada con ocho victorias consecutivas en partidos oficiales, estableciendo así un récord del club.

Sobre todo la delantera formada por Lamine Yamal, Raphinha, Anthony Gordon y Karim Adeyemi ha impresionado a Simeone. "No tenían un número nueve (tras la marcha de Robert Lewandowski; nota de la redacción) y, de repente, aparece Raphinha y marca doce goles en siete partidos. Yamal lleva siete goles. Estas cifras son increíbles", subrayó. El Barça ha reunido un equipo "que te presiona en tu propio campo, te quita tiempo. Y no tienen miedo de asumir riesgos y también de encajar algún gol. Ahora mismo son mejores; basándonos en lo que muestran, son el mejor equipo de la liga".

¿Cuántos puntos de ventaja le saca ya el Barça al Real Madrid y al Atlético de Madrid?

El Barça no solo suma 21 puntos después de siete partidos de liga. El balance goleador de 31:7 también habla por sí solo de la dominación del equipo de Flick. La segunda mejor ofensiva la tiene el Real Madrid, con una producción relativamente baja de 18 goles. Solo el Athletic Club de Bilbao del entrenador Edin Terzic presenta una defensa mejor.

La ventaja sobre su primer perseguidor ya es de cinco puntos, y se trata del Atlético de Simeone. Como los rojiblancos se impusieron el domingo en el muy comentado duelo con el Real —José Mourinho cargó después verbalmente contra el equipo arbitral—, los blancos ya están a seis puntos del Barça.

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