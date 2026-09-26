Papel protagonista para Modric (41) y Perisic (37) en Croacia

Luka Modric e Ivan Perisic desempeñaron un papel protagonista el sábado por la noche con Croacia en el duelo de la Nations League ante la República Checa. Los croatas se adelantaron en Praga tras el descanso gracias a un bonito gol de Modric, tras lo cual Perisic participó más tarde en la jugada del 1-2 con una gran asistencia.

Tras una primera parte sin goles, Croacia golpeó prácticamente de inmediato después de la reanudación. Igor Matanovic dejó el balón preparado para Modric, que se internó con peligro en el área y, tras una finta de cuerpo, definió de manera brillante.

Para el capitán de 41 años, supuso su trigésimo gol con la camiseta de la selección croata. Sin embargo, Croacia no pudo disfrutar mucho tiempo de la ventaja.

En el minuto 53, Adam Karabec aprovechó un error defensivo de los visitantes y puso el 1-1 para la República Checa. Después, Croacia se lanzó claramente en busca de una nueva ventaja.

Ahí también apareció el jugador del PSV Perisic. El veterano puso en el minuto 77 un centro desde la banda izquierda hacia Marco Pasalic. Pasalic se anticipó a su marcador directo y cabeceó el balón entre las piernas del guardameta Lukas Hornicek: 1-2.

La República Checa creyó empatar de nuevo dos minutos después, después de que Matej Radosta enviara el balón al fondo de la red. Sin embargo, el VAR detectó un fuera de juego de Adam Hlozek en la jugada previa, por lo que el empate fue anulado.







