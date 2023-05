Paco Roig explota contra Peter Lim y critica su gestión en el Valencia

Durísimas palabras del ex presidente del Valencia hacia el máximo accionista del club ché

Quien le conoce, sabe que siempre ha sido un tipo volcánico. Pero ahora, el expresidente del Valencia CF, Paco Roig, ha explotado por la situación del club. Roig ha realizado unas duras declaraciones sobre la actualidad valencianista con la gestión de Peter Lim durante la inauguración de la sede de los Yomus. Roig ha comentado que "no sé qué quiere Peter Lim del Valencia CF. Pienso que se ha llevado dinero de los fichajes", ha dicho.

En su explosiva interlocución, Paco Roig asegura que "el equipo lo arruina cada vez más, cada vez peor. No entiendo lo que quiere. No viene a Valencia, ha mandado a su hijo... Lo que creo que quiere es sacar dinero con el campo. Peter Lim es un artista de llevarse la pasta", criticó de manera durísima.

"Peter Lim es un artista de llevarse la pasta"

Roig nsistió en su crítica comentando que "Peter Lim no tiene cariño ni emoción por el Valencia CF. Este es un artista de llevarse la pasta. La gente en la vida tiene que tener cariño, emoción, amor; este no tiene nada, es un hijo de puta", sostuvo.

"El Valencia está cada vez más muerto"

Por último, Roig acusó a Lim de llevarse dinero del club en forma de traspaso de diferentes futbolistas: "Solo piensa en la pasta, se lleva 32 millones de movimiento de jugadores y nadie dice nada. Mientras, el Valencia está cada vez más muerto. Yo puedo decir muchas cosas, pero sin la posesión del Valencia CF no puedes hacer nada. La solución pasa por no comprar el producto Valencia CF. Es decir, no renovar los pases y a tomar por saco", concluyó.

Las declaraciones de Roig han causado un terremoto 7.5 en la escala de Richter entre el valencianismo. Veremos si hay reacción oficial del club o por parte de "Meriton Holdings" ante estas durísimas críticas por su gestión al frente del Valencia CF.