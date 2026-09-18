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Oullisi estalla de furia: al final me acabarán pegando

Bayern Múnich vs Union Berlin
Bayern Múnich
Union Berlin
Bundesliga
M. Olise
Alemania
Francia

Olise, víctima de las entradas violentas en la Bundesliga

El francés Michael Olise, extremo del Bayern Munich, mostró su gran malestar por el comportamiento violento de sus rivales en la Bundesliga, especialmente en el partido ante el Schalke, que terminó con un empate sin goles.

Antes del duelo ante el Union Berlin, uno de los equipos físicamente más fuertes de la competición, este viernes, el jugador francés ya no oculta su descontento y se quejó públicamente de no recibir la protección suficiente por parte de los árbitros.

A pesar de marcar de forma regular y de mantener su buen estado físico, ya que ha anotado 5 goles esta temporada con el Bayern Munich, Olise expresa una frustración creciente por la manera en que lo tratan los jugadores rivales desde el inicio de la temporada.

Durante los seis partidos que ha disputado el Bayern Munich en todas las competiciones, el internacional francés se dirigió al árbitro en más de una ocasión, exigiéndole que interviniera más, en una clara muestra de su falta de paciencia ante las entradas que considera demasiado violentas por parte de los defensas rivales.

El diario L'Équipe publicó las declaraciones de Olise, quien dijo: "Al final voy a acabar recibiendo una paliza", en referencia a su preocupación por las continuas entradas fuertes que sufre.

Bundesliga
Bayern Múnich crest
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FCB
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Union Berlin
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La queja del extremo del Bayern llega en medio de su constante enfrentamiento a un estilo defensivo basado en los duros contactos físicos, pues considera que los árbitros no intervienen lo suficiente para protegerlo de estas entradas.

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