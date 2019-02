Qué otros partidos de la Liga MX se han jugado en lunes en la historia

No es la primera vez en la que dos equipos disputan un encuentro a principios de la semana; hasta las Águilas.

Es el 'Lunes de futbol '. No Monday Night Football porque ni es americano ni el Chivas vs Veracruz del Clausura 2019 se jugará en la noche; sin embargo, la versión de esta práctica habitual en estos deportes, sobre todo en los estadounidenses, no es algo nuevo en México . Varios conjuntos de la Liga MX ya les tocó algo parecido en el pasado.

Para esta ocasión obedeció a diversos factores como que la Liga tiene una dinámica de horarios (al menos una al semestre) para todos los 18 clubes que conforman la Primera División. También el Super Bowl de la NFL influyó para que no se empalmara con la hora original —y las transmisiones — de a la tarde en domingo .

El más reciente se remonta a poco menos de 10 años. Hasta al América , uno de los equipos con más rating, le tocó ejercer su localía dicho día. En Goal te recordamos otras oportunidades en las que el comienzo de la semana vio acción balompédica:

QUÉ OTROS PARTIDOS FUERON EN LUNES