Sisniega, Carrasco, Guido, Araujo y Corona, los otros mexicanos en la batalla de Los Ángeles

Jonathan Dos Santos, Uriel Antuna y Carlos Vela no son los únicos nacionales que disputarán el Clásico del Tráfico.

El LAFC y se enfrentan en una edición más del Clásico del Tráfico, donde ahora se disputan el boleto a la final de la conferencia oeste, con el objetivo de quedarse con el título en manos del .

Dicho encuentro cobra relevancia para el futbol mexicano, pues tiene en él la participación de Uriel Antuna, Jonathan Dos Santos y Carlos Vela, los dos primeros en Selección mexicana.

En tanto, Vela es uno de los referentes del futbol mexicano, no sólo por su capacidad goleadora, también por haber tenido una mejor temporada que Zlatan Ibrahimovic, con quien se ha visto enfrascado en una guerra de declaraciones.

Pero estos no son los únicos mexicanos que lo disputan, pues detrás de ellos también hay tricolores que buscan coronarse, pero que no llaman la atención, puede ser por nombre o por no haber tenido una trayectoria como uno pudiera pensar.

PABLO SISNIEGA (LAFC)

Posición: Portero

Lugar de Nacimiento: Ciudad de

JJ en la Temporada: 6

Clubes anteriores: B ( )

ALEJANDRO GUIDO (LAFC)

Posición: Mediocampista

Lugar de Nacimiento: San Diego

JJ en la Temporada: 0

Clubes anteriores: Los Ángeles Aztecs, Tijuana, de Sinaloa

JULIÁN ARAUJO (LA GALAXY)

Posición: Defensa

Lugar de Nacimiento: Lompoc, California

JJ en la Temporada: 18

Clubes anteriores: LA Galaxy Academy

SERVANDO CARRASCO (LA GALAXY)

Posición: Mediocampista

Lugar de Nacimiento: Coronado, California

JJ en la Temporada: 16

Clubes anteriores: California Golden Bears, Sounders FC, , Kansas City, SC

JOE CORONA (LA GALAXY)

Posición: Mediocampista

Lugar de Nacimiento: Los Ángeles, California

JJ en la Temporada: 31

Clubes anteriores: Tijuana, Dorados, América.