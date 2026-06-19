Goal.com
En directoEntradas

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Spain Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traducido por

Otro revés: la estrella de España se perderá el partido contra Arabia Saudí

España vs Arabia Saudí
España
Arabia Saudí
World Cup
Víctor Muñoz
España
Arabia Saudí
EE. UU.

Se confirmó la baja de una estrella de España para el partido del domingo contra Arabia Saudí, en la segunda jornada del Mundial 2026.

España debutó con un 0-0 ante Cabo Verde, y Arabia Saudí empató 1-1 con Uruguay.

Según Marca, el extremo Víctor Muñoz, recién fichado por el Liverpool, sufrió una nueva lesión.

La Federación Española confirmó que una nueva lesión muscular retrasa su regreso.

El jugador seguía un plan de recuperación personalizado y ya entrenaba con el grupo, pero esta recaída muscular retrasa su regreso.

World Cup
España crest
España
ESP
Arabia Saudí crest
Arabia Saudí
KSA

La Federación Española no fija plazo para su regreso y advierte que dependerá de su evolución.

Anuncios