Oswaldo Sánchez: "Atlas me alejó de los vicios, quiero verlo campeón"

El exguardameta manifestó su cariño hacia los Rojinegros, odiado rival de Chivas con el que también militó.

Generalmente, los grandes futbolistas siempre son identificados con la camiseta donde se ganaron un lugar en la historia. En el caso de Oswaldo Sánchez, sus momentos más luminosos los vivió con , sin importar que pasó por sus dos más grandes rivales: América y .

En el ya lejano 1993, el portero comenzó su andar en el Máximo Circuito, defendiendo los colores Rojinegros por tres años. En un Instagram Live, el hoy comentarista se dijo agradecido con la institución que lo debutó, deseando que próximamente se puedan proclamar campeones.

"Amo profundamente al Atlas, les estoy agradecido de por vida, confiaron en mí, me rescataron, me alejaron de los vicios. No soy un malagradecido, tengo mucho cariño por Atlas; yo no odio al Atlas, estoy muy agradecido, siempre que pueda los ayudaré, me encantaría ver al Atlas campeón ahora con mis amigos de Orlegi y les deseo lo mejor, sería el hombre más feliz si el Atlas es campeón", dijo al ser cuestionado por sus seguidores.

Más equipos

San Oswaldo fue un arquero que supo hacer huesos viejos en las instituciones donde jugó. En 21 años de carrera solo defendió cuatro elásticas: Tres años al Atlas y al América respectivamente y siete años al Guadalajara y , escuadra con la que colgó los botines en 2014.