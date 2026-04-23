Orkun Kökçü marca de cabeza y ayuda al Besiktas a ganar la copa

El Besiktas se clasificó el jueves para las semifinales de la Copa de Turquía al vencer 3-0 al Alanyaspor. El ex capitán del Feyenoord, Orkun Kökçü, sentenció el partido a cinco minutos del final. En semifinales se medirá al Konyaspor, que eliminó sorpresivamente al Fenerbaçe en cuartos por 1-0 en la prórroga.

A los 15 minutos, un ataque por el centro terminó con un centro de Michael Murillo, desviado por Oh Hyeon-gyu, que El Bilal Touré remató para el 1-0.

El 1-0 se mantuvo hasta que, en el 83’, Oh aprovechó un error en la salida de Alanyaspor y sentenció.

Sin embargo, el empate nunca llegó y, en el 83’, Oh aprovechó un error en la salida de balón para sentenciar.

El tercer gol llegó gracias a la asistencia de Milot Rashica (ex del Vitesse), que Kökçü remató de cabeza para cerrar la victoria por 3-0.