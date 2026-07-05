Opta pronostica el ganador del Inglaterra-México

Inglaterra se medirá a México mañana de madrugada en los octavos de final del Mundial 2026.

Inglaterra superó a la República Democrática del Congo en la ronda de 32, y México venció a Ecuador.

La cuenta de «Opta», firma de estadísticas deportivas, ya pronosticó al ganador del duelo.

La cuenta de «Opta» en X recordó: «México no ha perdido en sus últimos 10 partidos mundialistas en el Azteca, con 8 victorias y 2 empates».

Además, ha perdido solo dos veces en 89 partidos oficiales allí: ante Costa Rica en 2001 y Honduras en 2013.

Eso sí, 15 de los últimos 22 rivales oficiales de México estaban fuera del top 50 de la FIFA.

Según el superordenador de «Opta», Inglaterra parte como ligero favorito con un 40,6 % frente al 31,5 % de México.