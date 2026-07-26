El español Dani Olmo, jugador del Barcelona, habló sobre la agresión que sufrió tras la final del Mundial entre España y Argentina por parte del exdefensa internacional argentino Roberto Ayala, quien actualmente forma parte del cuerpo técnico de la selección de Argentina.

El césped del estadio de la final del Mundial 2026 se convirtió en un escenario de caos y enfrentamientos tras la victoria de España sobre Argentina (1-0), y el protagonista de una de sus imágenes más polémicas fue Roberto Ayala, asistente del seleccionador Lionel Scaloni, por su enfrentamiento con Olmo.

En una entrevista con el diario "Diari de Terrassa", Olmo criticó duramente a Ayala más por intentar justificar sus actos que por los actos en sí.

Olmo declaró, según recogió el diario "Mundo Deportivo": "La persona que dice estar arrepentida y luego justifica un puñetazo como una reacción, probablemente no siente arrepentimiento en absoluto, porque miente. Yo no le dije nada, así que no necesito sus disculpas".

Y añadió: "Lo que realmente nos define no es el error en sí, sino la valentía de reconocerlo".

En el mismo sentido, Dani Olmo afirmó que, además del éxito de conquistar el título mundial, siente algo especial.

Y continuó: "Cuando mis hijos, mi familia y muchos aficionados y habitantes de Terrassa ven el partido, quiero que se sientan orgullosos de cómo competimos, de cómo ganamos y, sobre todo, de nuestro comportamiento, porque la importancia del fútbol significa que, como jugadores, somos un ejemplo para los niños y las nuevas generaciones, y eso conlleva una gran responsabilidad. Pero, gracias a Dios, eso es lo que han visto, y que somos campeones del mundo después de todo este esfuerzo".

Olmo ya había hecho declaraciones a los medios hace unos días para justificar su postura, diciendo: "Tenemos que ponerle fin a este asunto y dejarlo aquí. Por eso digo que asumo la responsabilidad, porque solo fue un empujón, nada más. No fue un puñetazo como afirman. Fue solo un empujón, nada más, y el asunto terminó ahí".

Además, el exdefensa alegó que su reacción se debió a un comentario que hizo Dani Olmo, al decir: "Fue una reacción a algo que dijo, nada más. Por eso le pediré disculpas personalmente. Ahora no tengo la oportunidad, pero no pasa nada, ya ocurrió lo que ocurrió. Esto ha pasado miles de veces".