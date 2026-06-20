Olisé rompe su silencio y responde a Mbappé

Michael Oliisi, estrella del Bayern de Múnich y de Francia, rompió su silencio y afirmó que se ve como «un creador, no un artista» y que el fútbol debe ser «visualmente espectacular» para entusiasmar al público.

En una entrevista concedida este sábado al diario francés «L’Équipe», dos días antes del segundo partido de Francia contra Irak en el Mundial de 2026, el extremo bávaro, conocido por su discreción, habló de su relación con el fútbol y respondió a las recientes declaraciones de Kylian Mbappé.

El jugador de 24 años declaró: «El fútbol puede ser arte. Yo solo me considero creativo, no un artista. Me gusta que el juego sea bonito para el público y para quienes lo ven por TV».

Y añadió: «Creo que el fútbol es un deporte maravilloso y, por eso, también debe ser visualmente espectacular», en unas declaraciones que reflejan la visión de un jugador que aúna un talento excepcional con una profunda conciencia de la estética del juego.

Con 7 goles en 18 partidos con Francia, el jugador explicó qué le motiva: la belleza no es solo ataque.

“Una entrada puede ser un movimiento fluido y magnífico. Si es fluida, ¿cómo decir que no es bella? Los delanteros dominan el ataque y los defensas, la defensa. Ver una defensa bonita también impresiona”.

Reconoce, sin embargo, que no se siente cómodo con los tackles: «No es un movimiento natural para mí, aunque me sale bien. He mejorado desde que juego al más alto nivel; es parte del juego y sigo progresando».

En este sentido, Oulissi respondió a las declaraciones de Kylian Mbappé, capitán de Francia, quien lo describió en una entrevista anterior —al presentar la convocatoria de 25 jugadores para el Mundial— como «el jugador del presente y del futuro».

Oulissi respondió con modestia: «Es un gran elogio, sobre todo viniendo de Kylian. Cuando quien habla es alguien con quien juegas y que ha logrado tanto, siempre es bonito escucharlo».

Aun así, matizó: «Por ahora soy un jugador del presente; si sigo trabajando con humildad, espero serlo también en el futuro».