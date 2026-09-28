Olise rompe los corazones belgas con un golazo en el minuto 88

Bélgica perdió este lunes por 0-1 ante Francia en el estadio Rey Balduino de Bruselas en el último suspiro. Fue el suplente Michael Olise quien, en el minuto 88 y con una acción brillante, rompió el corazón de los valientes belgas.

Zinédine Zidane optó por dejar en el banquillo a Rayan Cherki, Michael Olise y Ousmane Dembélé. Kylian Mbappé fue baja por lesión. Mika Godts, autor de un bonito gol contra Italia, volvió a ser titular en el equipo belga.

Godts se hizo notar en el arranque con sus acciones y un gran despliegue de trabajo. El equipo de Van Bommel no tuvo miedo, aunque también contó con suerte cuando Désiré Doué estrelló en el larguero un potente disparo tras una acción individual. En cualquier caso, el juego fue de ida y vuelta en Bruselas, con Romeo Lavia sacando un balón sobre la línea.

Fue un duelo entretenido entre países vecinos, aunque eso no se tradujo en goles en la primera parte. La formación de Van Bommel fue, por cierto, bastante menos peligrosa tras la reanudación. En los visitantes, Dembélé hizo su entrada a los 67 minutos de juego.

De pronto hubo emoción cuando Dodi Lukebakio quedó en una posición prometedora, pero el suplente fue frenado por el guardameta Mike Maignan. Poco después, Godts disparó al lateral de la red tras una acción en solitario. Van Bommel volvió a animar a su equipo de cara al último cuarto de hora, mientras Cherki y Olise entraban para el tramo final.

Ambos países fueron con todo a por la victoria en la recta final. Lavia acabó siendo sustituido y recibió una gran ovación del público belga. Los aficionados estaban claramente satisfechos con la forma en que se mantuvo a Francia bajo control.

Sin embargo, Bélgica tuvo que acabar encajando una derrota. El recién ingresado Olise inició una jugada en solitario desde la línea de medio campo, para después marcar en la escuadra izquierda. La euforia fue enorme en Zidane, que el viernes vio a su equipo ganar por 0-1 a Turquía.