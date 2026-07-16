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Olisé comunica al Bayern su postura respecto a la oferta del Real Madrid

Fichajes
M. Olise
Bayern Múnich
Real Madrid
Francia
Alemania
España

¿Se rendirá el Real Madrid?

El francés Michael Oliisi, estrella del Bayern de Múnich, ha aclarado su postura sobre los rumores que le vinculaban con un traspaso al Real Madrid en este mercado de fichajes.

Según«Sky Sport Alemania», el jugador ha comunicado al Bayern que quiere seguir en el club, lo que pone fin a la polémica.

La decisión llega tras rumores que situaban al francés en el Real Madrid, donde jugaría con su compatriota Kylian Mbappé.

Esas noticias generaron inquietud entre la afición bávara hasta que el club recibió la confirmación del jugador.

El Real Madrid ya había emitido un comunicado desmintiendo cualquier negociación y reafirmando su respeto por la relación con el Bayern.

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Aunque siguen surgiendo rumores sobre el interés madridista, la postura del jugador refuerza la intención del Bayern de retener a una de sus estrellas, clave en el equipo desde su llegada.

Así, el posible traspaso al Real Madrid queda, de momento, descartado.

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