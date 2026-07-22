El club estadounidense Inter Miami anunció oficialmente la contratación de Casemiro como agente libre, por lo que el centrocampista brasileño jugará junto al argentino Lionel Messi, después de haberse enfrentado cara a cara en varias ocasiones en los clásicos entre el Real Madrid y el Barcelona.

El Inter Miami confirmó, en un comunicado oficial, este miércoles, que Casemiro firmó un contrato que se extiende hasta el final de la temporada 2027, con la opción de prorrogarlo hasta junio de 2029, y que el jugador estará disponible para jugar una vez completados los trámites para la obtención del visado de trabajo.

Casemiro, de 34 años, abandonó el Manchester United tras finalizar su contrato al término de la temporada pasada, y se esperaba que se incorporara al Inter Miami después del Mundial 2026.

Las primeras palabras de Casemiro tras la firma

El internacional brasileño expresó su alegría por afrontar esta nueva experiencia, y aseguró que su ambición de conquistar más títulos fue el factor más destacado detrás de su decisión.

Casemiro afirmó, en declaraciones a la página web de su nuevo club: "Lo que siempre me motiva es ganar y seguir mejorando. El proyecto que me presentó el club, y los esfuerzos realizados para cerrar el fichaje, significan mucho para mí".

Y añadió: "Estoy muy agradecido por esta confianza, y espero corresponderla dentro y fuera del campo, tanto en los partidos como en los entrenamientos diarios. Daré todo lo que tengo por el club y su afición".

Beckham: Casemiro es un campeón acostumbrado a ganar

Por su parte, el copropietario del club, David Beckham, dio la bienvenida a la incorporación del exjugador del Real Madrid y el Manchester United, y aseguró que el club ha fichado a uno de los jugadores más exitosos de su generación.

Beckham declaró: "Estoy muy contento con la incorporación de Casemiro y su familia al Inter Miami. Siempre lo he admirado como jugador y como persona. Es un campeón acostumbrado a ganar, y tras una trayectoria excepcional con el Real Madrid y el Manchester United, me alegra que haya elegido Miami como su nuevo destino".

Casemiro ya había jugado en el Real Madrid y en el Manchester United, con los que conquistó varios títulos, un escenario que Beckham vivió cuando era jugador.

A su vez, el propietario y director del club, Jorge Mas, aseguró que el fichaje refleja las grandes ambiciones del Inter Miami, y explicó que el club aspira a convertirse en un referente mundial y no solo en uno de los mejores clubes de Estados Unidos.

Y añadió: "Casemiro encarna los valores sobre los que se sustenta el club: el liderazgo, la mentalidad ganadora y la gran experiencia. Que haya elegido unirse a nosotros después de todo lo que ha logrado confirma su fe en nuestro proyecto".

Una trayectoria repleta de títulos

Casemiro llega a la liga estadounidense tras una trayectoria excepcional, que inició en el Sao Paulo brasileño, antes de su traspaso al Real Madrid en 2013, donde se convirtió en uno de los mejores pivotes del mundo.

Durante 8 temporadas con el club blanco, disputó 336 partidos, en los que marcó 31 goles y repartió 29 asistencias, y contribuyó a la conquista de 18 títulos, entre los que destacan 5 títulos de la Liga de Campeones de Europa, 3 títulos de la Liga española y 3 del Mundial de Clubes.

En 2022, se traspasó al Manchester United, donde disputó 160 partidos, en los que marcó 26 goles y dio 14 asistencias, y contribuyó a la conquista de la FA Cup y la Copa de la Liga inglesa.

En el plano internacional, Casemiro disputó 91 partidos con la camiseta de la selección de Brasil, y se coronó campeón de la Copa América 2019, además de participar en las ediciones de 2018, 2022 y 2026 del Mundial, y jugó todos los partidos de la Canarinha en el Mundial 2026, marcando un gol en los dieciseisavos de final y dando una asistencia en los octavos de final.