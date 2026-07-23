El club Al-Diriyah, recién ascendido a la Roshn Saudi League, anunció el fichaje del exguardameta de los clubes Al-Ittihad y Al-Nassr durante el actual mercado de fichajes de verano.

El club Al-Diriyah publicó, a través de su cuenta oficial en el sitio "X", un mensaje en el que anunció la incorporación del guardameta saudí Amin Al-Bukhari, en una operación como agente libre, tras la finalización de su contrato con su anterior club, el Al-Fateh.

El Al-Diriyah recurrió al fichaje de Al-Bukhari después de que fracasaran sus intentos de incorporar al otro guardameta saudí, Mohammed Al-Owais, tras su traspaso al Al-Hilal.

Al-Bukhari se convirtió en el cuarto fichaje que realiza el club recién ascendido a la Roshn League, después de Saeed Al-Rubaie, procedente del Al-Akhdoud; Hattan Bahebri, del Al-Kholood; y el senegalés Clayton Diandy, del Aris de Salónica, de Grecia.

El Al-Diriyah será el séptimo club en el que juegue el guardameta de 29 años en la liga saudí, después de los clubes Al-Ittihad, Al-Ain, Al-Ettifaq, Damac, Al-Fateh, además del Al-Nassr, en cuya plantilla permaneció entre los años 2020 y 2025.

Cabe recordar que el Al-Diriyah participa por primera vez en su historia en la Roshn Saudi League, tras clasificarse a ella después de vencer al Al-Ula en el partido final de la eliminatoria de ascenso desde la Yelo League de Primera División.