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Hussein Hamdy

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Oficial: Vlahovic sigue los pasos de Salah

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Un nuevo desafío

El delantero serbio Dusan Vlahovic se marchó a un nuevo club este verano, mediante un traspaso gratuito, tras finalizar su contrato con la Juventus.

El Besiktas anunció el fichaje de Dusan Vlahovic hasta el final de la temporada 2028-2029, después de cuatro temporadas que el delantero disputó con la camiseta de la Juventus.

La estrella egipcia Mohamed Salah también se marchó a la liga turca de la mano del Trabzonspor mediante un traspaso gratuito este verano.

El club turco anunció el pasado miércoles el inicio de las negociaciones con el jugador serbio, antes de que se completaran ayer jueves con la firma del contrato, con su presentación prevista para hoy viernes a las 19:00 hora local, en el estadio Tüpras, con la presencia de la afición del club en las gradas inferiores.

El Besiktas señaló en un comunicado oficial: "En relación con el traspaso del futbolista profesional Dusan Vlahovic, se ha firmado un contrato de tres años con el jugador, en vigor a partir de la temporada 2026-2027 y hasta el final de la temporada 2028-2029. El jugador percibirá una cantidad garantizada de 7,5 millones de euros por cada temporada".

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Vlahovic, de 26 años, se incorporó a la Juventus en enero de 2022 procedente de la Fiorentina por 80 millones de euros, después de haberse consolidado como uno de los delanteros más destacados de la liga italiana.

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