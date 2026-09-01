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Traducido por

Oficial: Trabzonspor destituye a su entrenador

Amed Sportif vs Trabzonspor
Amed Sportif
Trabzonspor
Superlig
F. Tekke
M. Salah
Turquía
Egipto

Salida rápida

El club turco Trabzonspor anunció oficialmente este martes la salida de su entrenador Fatih Tekke de su cargo, tras alcanzar un acuerdo mutuo entre ambas partes para poner fin a la relación, a raíz de los últimos resultados del equipo.

El club señaló en un comunicado oficial a través de su cuenta en la plataforma "X" que el vicepresidente Serkan Kılıç mantuvo una reunión con Tekke para analizar la situación actual del equipo y su futuro, antes de acordar la finalización de la colaboración entre ambas partes, en línea con los intereses del club y sus objetivos futuros.

El Trabzonspor, que cuenta entre sus filas con la estrella egipcia Mohamed Salah, subrayó que Tekke aportó mucho al club durante su etapa, que se extendió por cerca de 18 meses, destacando sus contribuciones al desarrollo de los jugadores que se incorporaron al equipo, además de la obtención de logros deportivos y económicos para el club, así como haber conducido al equipo a la conquista de la Copa de Turquía.

El club añadió que ambas partes llegaron al convencimiento común de la necesidad de trazar una nueva hoja de ruta, después de que Tekke afirmara que no quería que su presencia fuera motivo de perjuicio alguno para el Trabzonspor, insistiendo en que el interés del club está por encima de cualquier consideración.

El Trabzonspor dio las gracias a su exentrenador por sus esfuerzos, su dedicación, los éxitos que logró y el valor que aportó al club, deseándole suerte en su próxima trayectoria.

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La decisión llegó tras la derrota del Trabzonspor ante el Amedspor por 2-1, ayer lunes, en el marco de la Liga de Turquía.

La derrota fue un nuevo episodio en una semana difícil para el equipo, después de sufrir una abultada derrota ante el Ferencváros húngaro por 4-0 en la vuelta de la ronda de play-off de la Europa League, quedando así eliminado de la competición continental.

Tekke había presentado su dimisión tras la derrota europea, pero la directiva del club la rechazó en un principio y confirmó la continuidad del entrenador, antes de que las cosas cambiaran tras la derrota ante el Amedspor, hasta acordar oficialmente el fin de su cometido.

Fatih Tekke, de 48 años, había asumido las riendas del Trabzonspor en marzo de 2025, y logró durante la temporada pasada conducir al equipo al tercer puesto de la Liga de Turquía con 69 puntos, además de la conquista de la Copa de Turquía.

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