Oficial: Mancini, nuevo seleccionador de Italia

La Federación Italiana de Fútbol ha zanjado la polémica en torno a la identidad del nuevo cuerpo técnico de la selección de Italia, tras anunciar oficialmente el regreso de Roberto Mancini para asumir las riendas de la 'Azzurra', al tiempo que se designó a Claudio Ranieri como director técnico de la federación.

Giovanni Malagò, presidente de la Federación Italiana de Fútbol, anunció este martes el nombramiento de Mancini como seleccionador, con lo que el veterano entrenador regresa al banquillo de su país tras su salida del cargo en 2023, cuando decidió emprender una nueva experiencia con la selección de Arabia Saudí.

Malagò señaló durante una rueda de prensa: "Consideré que Roberto Mancini era la persona idónea para hacerse cargo de la dirección de la selección italiana".

Mancini vuelve a dirigir a la 'Azzurra' tras una experiencia previa exitosa, en la que estuvo al frente de la selección italiana durante 5 años y logró conquistar el título de la Eurocopa 'Euro 2020', después de vencer a Inglaterra en la tanda de penaltis en la final.

El presidente de la federación italiana también confirmó el nombramiento de Claudio Ranieri como director técnico de la federación, en un movimiento que busca dotar a la estructura administrativa y técnica de mayor estabilidad y experiencia, tras las crisis que ha vivido la federación en los últimos días.

Estos cambios llegan después de una serie de acontecimientos sucesivos dentro de la federación italiana, que comenzaron con el fracaso de las negociaciones con Andrea Pirlo, antes de que Paolo Maldini y Leonardo anunciaran su salida de sus cargos poco tiempo después de haber asumido la responsabilidad.

Con el regreso de Mancini al puesto de seleccionador y la incorporación de Ranieri a la estructura administrativa, la federación italiana espera poner fin al estado de desconcierto que ha vivido la 'Azzurra' recientemente y construir un nuevo proyecto que devuelva a la selección al primer plano europeo y mundial.