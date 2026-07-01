Oficial: el Barcelona renueva a su estrella

El FC Barcelona ha anunciado la renovación de su defensa danés Andreas Christensen hasta 2028.

Será su quinta temporada tras llegar del Chelsea en 2022.

En sus cuatro temporadas ha jugado 98 partidos: 71 en La Liga, 15 en la Champions, 2 en la Europa League, 6 en la Copa del Rey y 4 en la Supercopa de España. En este periodo ha conquistado tres Ligas, una Copa del Rey y tres Supercopas de España.

Las lesiones le afectaron en la temporada 2025/26: una grave lesión de rodilla le mantuvo de baja unos seis meses, aunque regresó al final del curso para jugar el último partido de Liga contra el Valencia a finales de mayo.

La web del Barça destaca que su experiencia internacional y liderazgo reforzarán la defensa en las próximas temporadas.