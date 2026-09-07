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بيرجوين من مباراة الاتحاد والحزمx/ittihad
Abobakr El Mokadem

Traducido por

Oficial: el Al-Ittihad ficha a una veterana estrella europea

Fichajes
Al Ittihad vs Al-Fayha
Al Ittihad
Al-Fayha
1ª División
G. Wijnaldum
Arabia Saudí
Países Bajos

Contrato corto

El club Al Ittihad anunció un nuevo fichaje durante el mercado de verano, que finalizó oficialmente en Arabia Saudí anoche, domingo.

El neerlandés Georginio Wijnaldum continuará su carrera futbolística en Arabia Saudí, y ya es oficial: el que fuera centrocampista del Paris Saint-Germain y del Liverpool ha firmado con el club Al Ittihad, después de haber quedado como agente libre tras su salida del Al Ettifaq este verano.

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El internacional neerlandés, de 35 años, firmó un contrato de un año con el club saudí.

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1ª División
Al Ittihad crest
Al Ittihad
ITT
Al-Fayha crest
Al-Fayha
ALF

El Al Ittihad publicó una imagen de Wijnaldum a través de sus cuentas oficiales en las redes sociales y comentó: "El neerlandés Wijnaldum, jugador del Ittihad por una temporada deportiva".

Aunque Wijnaldum dejó el Al Ettifaq al inicio de la temporada actual tras finalizar su contrato, su anterior experiencia en la Roshn League le otorga una ventaja importante en su traspaso al Al Ittihad, pues no necesitará un periodo largo para adaptarse al ambiente de la competición ni a la naturaleza de la misma, algo que podría ayudarle a entrar rápidamente en los planes del cuerpo técnico.

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