Oficial: el Al-Hilal saudí cierra un nuevo fichaje

El club saudí Al Hilal puso fin a su calvario en la posición de lateral derecho, que se prolongó durante toda la temporada pasada, al anunciar oficialmente la incorporación del jugador Mohammed Mahzari procedente del Al Taawoun, mediante un contrato que se extiende por tres años y expira en el verano de 2029, en un movimiento que busca reforzar la línea defensiva de cara a los próximos compromisos.

La noche del pasado lunes fue testigo de la finalización de la ceremonia oficial de firma, y está previsto que Mahzari se una a la concentración del "Líder" en Austria, para participar en los preparativos que se desarrollan junto a sus nuevos compañeros antes del arranque de las competiciones oficiales.

Este fichaje llega para solucionar la aguda crisis a la que se enfrentó el Al Hilal en la posición de lateral derecho durante la temporada pasada, cuando el portugués João Cancelo sufrió una dura lesión, antes de ser excluido de la lista local y limitarse su papel a la participación únicamente en el torneo asiático. Después le siguió el saudí Hamad Al Yami con una lesión similar, lo que llevó a la directiva del club a convertir el refuerzo de esta posición en una prioridad absoluta en el mercado de fichajes veraniego.

Mahzari, de 24 años, es un jugador polivalente, ya que domina el desempeño en la posición de lateral derecho además de su capacidad para jugar en el eje de la defensa, lo que otorga al entrenador diversas opciones tácticas.

Mahzari había comenzado su carrera futbolística en las categorías inferiores del Al Ettifaq, pero no gozó de una oportunidad real con el primer equipo, lo que le empujó a trasladarse al Al Taawoun en calidad de cedido en un primer momento, antes de firmar de forma definitiva con el "Decano" el verano del año pasado con un contrato de tres años.

Sin embargo, el destacado rendimiento que ofreció el jugador a lo largo de la temporada pasada atrajo la atención de la directiva del Al Hilal, que logró negociar con el Al Taawoun la compra del tiempo restante de su contrato, en una operación que refleja la determinación del "Líder" por cubrir las carencias defensivas y reforzar su plantilla con elementos locales prometedores que han demostrado su valía en la Liga Saudí.