El extremo belga Jessy Deminguet completó este martes todos los pasos para incorporarse oficialmente al Barcelona, firmando su contrato que se extiende hasta el año 2031 en presencia del presidente del club, Joan Laporta, en las oficinas de la entidad catalana, después de que los blaugranas abonaran 8,5 millones de euros para ficharlo del Club Brujas belga.

El diario catalán Sport señaló que la firma del contrato fue testigo de la primera aparición pública de Joan Laporta desde su recuperación del trastorno del ritmo cardíaco que le obligó a reducir su actividad en los últimos días y le impidió viajar con el equipo a las islas británicas durante la concentración de pretemporada.

Rápida adaptación en la concentración inglesa

Deminguet se había incorporado a la concentración del primer equipo en Inglaterra el pasado viernes, donde entrenó durante el fin de semana bajo la dirección del técnico alemán Hansi Flick en el St. George's Park, antes de regresar a Barcelona el lunes junto al resto de jugadores blaugranas tras finalizar la concentración de preparación para la nueva temporada.

La participación de Deminguet en la gira inglesa permitió a Flick observar de cerca a uno de los jugadores más prometedores que el club ha fichado este verano, ya que el delantero llegó en el momento oportuno para entrenar con el equipo durante las últimas sesiones antes del inicio de la temporada.

Buena impresión y comunicación con Flick

Deminguet dejó una buena impresión gracias a su rápida integración en el vestuario y a su compromiso en los entrenamientos, y habló con los medios de comunicación explicando que se ha comunicado con Flick y que está preparado para asumir cualquier rol que le asigne el técnico alemán.

A pesar de estar inscrito oficialmente en el Barça Atlètic (equipo filial), el plan del club es hacerle participar con regularidad en los entrenamientos del primer equipo, ya que el director deportivo considera que su velocidad, sus habilidades en el regate y su capacidad para jugar en cualquier posición ofensiva podrían convertirle en una opción interesante para Flick durante la temporada.

Breve descanso

Tras completar estos últimos trámites oficiales, Deminguet disfrutará del descanso que le ha concedido el cuerpo técnico, ya que el equipo tendrá dos días de descanso después de su regreso de Inglaterra, y el extremo belga volverá a los entrenamientos el jueves junto al resto de sus compañeros para retomar los preparativos de cara a la nueva temporada.

Deminguet pretende, durante la próxima temporada, hacerse un hueco entre las filas del primer equipo sin dejar de continuar desarrollando sus habilidades en el equipo filial, dentro de un plan que busca pulir su talento junto a la élite de jugadores del conjunto catalán.