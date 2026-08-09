El club saudí Al-Nassr puso fin a la polémica generada en torno a la dificultad de cerrar al menos un fichaje durante el actual mercado de fichajes de verano, con el anuncio de la contratación del centrocampista portugués Samu Costa.

El Al-Nassr sufrió una crisis financiera que le impidió cerrar fichajes desde el inicio del mercado, antes de poder obtener el certificado de solvencia financiera y solucionar todos sus asuntos.

Lee también: Mercato impactante: ¡una crisis compartida entre el Al-Ahli y el Al-Nassr!

El Al-Nassr desveló, a través de su cuenta oficial en la plataforma "X", su éxito en la contratación de Samu Costa mediante un vídeo en el que el jugador portugués apareció caracterizado como un guerrero.









El Al-Nassr había alcanzado un acuerdo con el Real Mallorca para incorporar a Samu Costa, en el actual mercado de fichajes de verano, a cambio de 9 millones de euros, desde el pasado mes de julio, según revelaron informes de prensa.





El Al-Nassr comienza la nueva temporada el sábado 15 de agosto, cuando se enfrente al Al-Fateh, en la primera jornada de la Liga Roshn saudí.

El Al-Nassr busca conservar el título de la liga saudí que conquistó la temporada pasada tras siete años de ausencia, así como coronarse campeón de la Liga de Campeones de Asia de la Élite por primera vez en su historia.