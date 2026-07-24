El club saudí Al-Hilal anunció la contratación del extremo neerlandés Crysencio Summerville, procedente del West Ham United inglés, en la que es su sexta incorporación durante el actual mercado de fichajes de verano.

El Al-Hilal publicó un comunicado en su sitio web oficial, a través del cual anunció la incorporación de Summerville a las filas del equipo con un contrato que se extiende por las próximas 4 temporadas y que finaliza en 2030.

El «Zaeem» aclaró que el extremo neerlandés firmó los contratos del traspaso ayer viernes, en la concentración que el equipo celebra actualmente en Austria, adonde se unió de cara a la preparación para la nueva temporada.

El Al-Hilal señaló que el príncipe Al-Waleed bin Talal, propietario del club saudí, fue quien costeó íntegramente el importe de la operación, y le expresó su agradecimiento por ello.

El Al-Hilal no reveló el importe de la operación, aunque informaciones periodísticas anteriores aseguraron que podría alcanzar los 80 millones de euros, lo que convertiría al extremo neerlandés en el segundo jugador más caro en la historia de la liga saudí.

El nombre de Summerville destacó en el Mundial 2026, pese a que no fue titular en todos los partidos de la selección de los Países Bajos, después de marcar dos goles y dar otras dos asistencias.

Más allá de los Países Bajos, Summerville ofreció un nivel destacado durante la pasada temporada con el West Ham, donde disputó 34 partidos, en los que logró marcar 7 goles y aportar 5 asistencias.

El futbolista de 24 años se desenvuelve principalmente en la posición de extremo izquierdo, pero también puede jugar en la banda derecha, además de en las posiciones de delantero puro y de mediapunta, aunque en menor medida.

Cabe recordar que Summerville es el primer jugador extranjero, y el sexto en general, que el Al-Hilal ha fichado durante el actual mercado de fichajes de verano, después de Mohammed Al-Owais, Sabri Dahl, Abdullah Al-Enezi, Mohammed Al-Sarnouh y Nawaf Al-Habashi.