Oficial: Al-Diriyah ficha al amigo de Sadio Mané

El club Al-Diriyah, recién ascendido a la competición de la Roshn Saudi League profesional, anunció uno de sus fichajes más destacados durante el actual periodo de traspasos estival, tras cerrar la contratación del veterano senegalés Idrissa Gueye, en un movimiento que refleja las ambiciones del equipo antes de su primera aparición entre los grandes del fútbol saudí.

Al-Diriyah reveló a través de sus cuentas oficiales la conclusión del acuerdo, con lo que Idrissa Gueye se convierte en uno de los nombres más destacados que el club ha incorporado de cara a la nueva temporada, aprovechando la gran experiencia que posee el jugador tras los largos años que ha pasado en los campos europeos.

El club ascendido quiso presentar a su nuevo jugador de una manera con un carácter especial, escribiendo a través de sus plataformas: «Aquí, en la cuna de los campeones.. desde la dalla de la gloria una taza para Idrissa Gueye».

Y en otra publicación, Al-Diriyah continuó celebrando su nuevo fichaje, diciendo: «No se conformó con menos que la determinación.. cuando fue necesario, por su gloria despliega el ala y planea; Idrissa nos llegó, un ave de las aves de la fortuna», en referencia al estatus del jugador y a la experiencia que se espera que aporte al equipo.

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Idrissa Gueye, de 36 años, cuenta con una trayectoria repleta de partidos y experiencia, ya que ha disputado 569 encuentros a nivel de clubes y selección, entre ellos 30 partidos en la Liga de Campeones de Europa, además de 135 duelos con la camiseta de la selección de Senegal.

El jugador senegalés ya ha representado a varios grandes clubes europeos, entre los más destacados el Lille y el Paris Saint-Germain en Francia, y el Aston Villa y el Everton en Inglaterra, y a lo largo de su trayectoria ha ofrecido unos niveles destacados que lo han convertido en uno de los mejores centrocampistas de su generación.

El fichaje de Idrissa Gueye llega para dotar al Al-Diriyah de un elemento importante de experiencia antes de afrontar su primera aventura en la Roshn League, donde el jugador estará llamado a ayudar al equipo a lidiar con la fuerza de la competencia, además de trasladar su gran experiencia al grupo de jugadores durante la nueva temporada.