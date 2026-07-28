El Al Ahly egipcio anunció este martes el fichaje del argelino Moncef Bakrar, procedente del Dinamo de Zagreb, por un periodo de 3 temporadas.

El Al Ahly señaló, a través de un comunicado en su sitio oficial: "Essam Serageldin, presidente del área de fichajes, se desplazó a Croacia y culminó todos los trámites financieros y administrativos relativos al traspaso de Bakrar, en coordinación con Wael Gomaa, director de fútbol".

Ya con anterioridad diversos informes habían revelado que el traspaso de Bakrar costó a las arcas del Al Ahly 3 millones de euros, además de unas primas que ascienden a 500.000, en favor del Dinamo de Zagreb croata.

El club Al Ahly había fichado al delantero marroquí Sofiane Benjdida, procedente de las filas del Maghreb de Fez, por un periodo de 3 temporadas, además de la firma de la pareja del Enppi Aktay Abdallah y Ali Mahmoud por 5 temporadas.

