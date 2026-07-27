Ahmed Hegazi no esperó demasiado tras anunciar su retirada del fútbol, ya que el exdefensa egipcio comenzó un nuevo capítulo en su trayectoria, pero esta vez fuera del terreno de juego, después de que el club saudí Neom anunciara su nombramiento como asistente del director deportivo.

El club aclaró, a través de su cuenta oficial en las redes sociales, el nombramiento de su excapitán en el nuevo cargo, pocos días después de que anunciara su retirada del juego tras finalizar su contrato con el equipo.

El Neom escribió en su comunicado: "Tras años de entrega dentro del terreno de juego, un nuevo capítulo en la trayectoria de un capitán que cerró su recorrido con el escudo del Neom, y con él se lanza con mayor pasión y ambición, el capitán Ahmed Hegazi como asistente del director deportivo del club Neom".

El club añadió: "Bienvenido de nuevo a tu casa, capitán Ahmed, y te deseamos éxito en tu nueva misión".

Hegazi había anunciado oficialmente su retirada del fútbol hace unos días, tras una destacada trayectoria a nivel local e internacional, que cerró con la camiseta del Neom, al que se unió en el verano de 2024 procedente del Ittihad de Yeda.

Durante su etapa con el Neom, el defensa de 35 años disputó 52 partidos en las distintas competiciones, en los que marcó un gol y dio una asistencia, y además contribuyó con su experiencia de liderazgo al ascenso del equipo y a consolidar su proyecto deportivo.

La decisión del Neom de aprovechar la experiencia de Hegazi fuera del campo refleja la confianza de la dirección del club en sus capacidades de liderazgo y gestión, después de haber sido uno de los elementos más destacados dentro del vestuario durante las dos últimas temporadas.

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