¡Oferta de la cuarta división! El exinternacional Dele Alli acaricia un sensacional regreso en Inglaterra

«Las puertas están abiertas», dijo el mánager del Barnet FC, Dean Brennan. Brennan confirmó que Alli utiliza las instalaciones de entrenamiento en el norte de Londres como inquilino, pero explicó que el exestrella del Tottenham Hotspur está cordialmente invitado a participar en los entrenamientos del primer equipo del líder de la League Two.

Alli «está pasando por un momento realmente difícil en este momento», dijo Brennan a talkSport. «Obviamente hay una razón por la que nadie le ha hecho contrato.»

Sin embargo, cree que el internacional inglés de 30 años, con 37 partidos, merece una «segunda oportunidad».

«En nuestro club de fútbol entrenan muchos chicos cuyos contratos han expirado», dijo Brennan. «Si Dele quiere entrenar con nosotros, las puertas están abiertas para él. Puede recuperar la forma con nosotros y entrenarse con el equipo.»

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¿Cómo le fue a Dele Alli tras su salida del Tottenham?

Desde el final de su contrato con los Spurs en 2022, Alli suma 29 apariciones en partidos oficiales en sus etapas en el Everton FC, el Besiktas y, más recientemente, en Como. Su último partido se remonta ya a hace un año y medio. En su primera y única aparición con el Como de Cesc Fàbregas, Alli vio la tarjeta roja como suplente tras nueve minutos sobre el campo contra el AC Milan.

Alli fue a una edad muy temprana uno de los mejores jugadores de Inglaterra y de la Premier League. Fue distinguido dos veces como mejor jugador joven de la liga y peleó por el campeonato y el título de la Champions League junto a estrellas como Harry Kane, Heung-Min Son, Christian Eriksen o Hugo Lloris.

Con los Spurs disputó 269 partidos oficiales, en los que logró 67 goles y 59 asistencias. Con la salida del entrenador Mauricio Pochettino después de la final de la Champions League de 2019 perdida contra el Liverpool FC, la estrella de Alli también empezó a apagarse.

En 2023, contó en una entrevista que sufría problemas mentales y traumas infantiles no superados.







