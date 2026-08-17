Martin Ødegaard, capitán del Arsenal, advirtió a los rivales de que su club anhela ganar varios títulos esta temporada, y que conformarse con la Premier League no es suficiente.

El jugador noruego brilló en la contundente victoria del Arsenal sobre el Manchester City por 3-0 en el partido de la Community Shield disputado ayer domingo, donde marcó un gol y fue elegido mejor jugador del encuentro.

Esta actuación dominante hizo que anhelara con fuerza más antes de la nueva temporada, que comienza con el partido inaugural del Arsenal en la liga ante el Coventry el próximo viernes.

Ødegaard declaró, en unas palabras recogidas por el diario inglés "Daily Mail": "Queríamos demostrar nuestro nivel".

Y añadió: "Por supuesto, ganamos la liga el año pasado. Pero este año queremos más. Hay mucho por lo que competir. Queremos repetir el logro en la liga, además de los otros títulos. Tenemos mucho trabajo por delante, y todavía hay un amplio margen de mejora".

Ødegaard también elogió mucho al recién llegado Bruno Guimarães, fichado del Newcastle por 75 millones de libras esterlinas, y que fue titular por primera vez con el Arsenal ante el Manchester City.

Continuó: "Fue realmente estupendo, y muy natural. Desde el primer día de su incorporación, todo fue muy natural. Aunque tuvimos algunos grandes enfrentamientos con él en el pasado, se ha convertido en una parte natural del equipo".

Prosiguió: "Se puede ver su calidad. Es capaz de ganar el balón, es un luchador, pero también posee una gran calidad en el trato del balón".

Señaló: "Tiene esa cualidad, qué puedo decir. Es muy tranquilo con el balón. Siempre se toma el tiempo suficiente y encuentra el pase".

Y concluyó: "Desde el primer momento en que empieza el entrenamiento, puedes sentir su presencia y su talento. Es un jugador magnífico. Estoy deseando que llegue".