Según comunicó este miércoles el club de la Ligue 1, «ambas partes han llegado a la conclusión» de que «los objetivos fijados originalmente solo se cumplieron de manera parcial». Por ello, se tomó la decisión de rescindir el contrato del campeón del mundo de 2018, que en un principio se extendía hasta junio de 2027.

Pogba había llegado al Mónaco en el verano de 2025, después de estar sin club desde diciembre de 2024. En su etapa anterior, en la Juventus de Turín, su contrato también había sido rescindido. Además, Pogba había estado suspendido 18 meses por dopaje hasta marzo de 2025.

Posteriormente, el jugador de 33 años no logró en Mónaco recuperar la forma necesaria para el fútbol de élite. La pasada temporada solo disputó seis partidos en la Ligue 1, de los cuales apenas uno como titular. En total, Pogba sumó únicamente 115 minutos de juego.

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«Objetivos solo cumplidos de manera parcial»: Paul Pogba deja el Mónaco

Actualmente, el centrocampista, que disputó más de 200 partidos oficiales con el Manchester United, sufre una distensión en el muslo izquierdo. Además, durante la pretemporada tuvo problemas durante mucho tiempo en la rodilla derecha.

No obstante, el club elogió en el comunicado «la actitud destacable, la determinación y la máxima exigencia» de Pogba, que «ha regresado a la competición al más alto nivel tras una larga pausa».

Mientras tanto, Pogba agradeció al presidente, a la dirección del club, a sus compañeros, a todo el cuerpo técnico, así como a todos los aficionados que habían creído en él. Jugar para el Mónaco «ha sido una experiencia increíble», dijo Pogba, aunque no haya disputado tantos partidos como esperaba.