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Uruguay v Spain: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Núñez y Trabzon: el Al-Hilal se aferra a un plan claro

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El valor del jugador cae drásticamente: ¿lo salvará la liga turca?

Informes turcos revelaron el plan que el club saudí Al-Hilal pretende ejecutar en medio de las serias negociaciones que mantiene con la directiva del Trabzonspor por el fichaje del delantero uruguayo Darwin Núñez.

Núñez se incorporó al Al-Hilal tras su marcha del Liverpool por 53 millones de euros, pero su valor de mercado se desplomó considerablemente ante su marginación por parte del director técnico del Al-Hilal, Simone Inzaghi, después de que "el Azul" fichara a Karim Benzema el pasado enero.

El sitio turco 61saat señaló: "Se ha revelado el plan del Al-Hilal respecto a Darwin Núñez, quien es objetivo del Trabzonspor. El club saudí busca la manera de aumentar el valor de Núñez, que ha caído drásticamente en Arabia Saudí".

Y apuntó al valor de mercado de Núñez, que "cayó de cerca de 35 millones de euros a alrededor de 20 millones, es decir, con una pérdida de 15 millones de euros en un solo año, convirtiéndose en el jugador de la Liga Saudí con mayor descenso en su valor de mercado, por delante de Mateo Retegui, que perdió 10 millones de euros, y de Theo Hernández, cuyo valor cayó 8 millones de euros".

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Y continuó: "En un intento por compensar esta gran caída en el valor del jugador, el Al-Hilal trabaja en cederlo a un club en el extranjero como solución para aliviar parte de la carga del elevado salario del jugador y para volver a colocar a Núñez de nuevo en el mercado europeo".

Y prosiguió: "En este punto, el Trabzonspor intervino y presentó una oferta por el jugador. Si Darwin Núñez firma con el Trabzonspor, tendrá la oportunidad de jugar en la Superliga turca y en las competiciones europeas, y su valor volverá a aumentar con su rendimiento. Esta situación permitirá al Al-Hilal, que planea vender al jugador de forma definitiva o mantenerlo en su plantilla en el futuro, recuperar parte de las pérdidas económicas que ha sufrido. Se espera que la directiva del club cierre esta operación, que ha entusiasmado a la afición, en poco tiempo".

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Informes turcos habían confirmado anteriormente que la estrella egipcia Mohamed Salah, incorporado hace una semana al Trabzonspor, dio una opinión positiva sobre Núñez, celebrando reencontrarse con él después de que ambos coincidieran en el Liverpool.

Según el periodista especializado en la información del Trabzonspor Hasan Tuncel, el club turco presentó una oferta al Al-Hilal por valor de 8 millones de euros anuales para hacerse con los servicios de Núñez, quien percibe cerca de 20 millones de euros anuales del club saudí.

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