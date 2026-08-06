Nueva estrategia en Estambul: el Galatasaray persigue a Leao con una oferta modificada

El club Galatasaray intensificó sus movimientos para fichar a la estrella portuguesa Rafael Leão, después de que el Milan italiano rechazara una oferta inicial de 35 millones de euros, repartida entre 30 millones fijos y 5 millones en incentivos ligados al rendimiento.

Según el sitio "Türkiye Today", el Milan se aferra a obtener 50 millones de euros para aceptar la salida de su delantero, aunque la directiva del club turco se prepara para volver con una oferta mejorada cuyo valor podría alcanzar los 40 millones de euros, además de bonificaciones e incentivos adicionales.

El Galatasaray estudia cambiar la estructura de la oferta para que sea en forma de cesión con obligación de compra, de modo que Leão se una al equipo de manera temporal al principio, para luego activar la cláusula de compra definitiva conforme a unas condiciones acordadas previamente.

A pesar de que el valor propuesto de 40 millones de euros sigue estando por debajo de las exigencias del Milan, sí acerca las posturas entre ambas partes en comparación con la oferta anterior.

Pese a la seriedad del Galatasaray, la decisión del propio Leão sigue siendo el factor determinante en la operación. El delantero, de 27 años, no ha mostrado hasta ahora un deseo claro de trasladarse a la Superliga turca.

Con todo, la presencia del nigeriano Victor Osimhen en las filas del Galatasaray podría suponer un incentivo que empuje a Leão a reconsiderar la oferta con mayor seriedad. Por su parte, el Milan busca obtener el mayor rédito económico posible de la operación para financiar sus fichajes restantes antes del cierre del mercado de traspasos.

Por su parte, Rúben Amorim, director técnico del Milan, subrayó que Leão será sometido a los mismos criterios de evaluación que se aplican a todos los jugadores del equipo, asegurando que no cuenta con ninguna garantía sobre su papel como titular.

Amorim dijo: "Leão disfruta jugando, pero es un jugador del equipo como cualquier otro. Hoy ayudó al equipo y eso es importante, pero lo evalúo de la misma manera que evalúo a Nkunku o a Camarda".