El presidente de la Federación Jordana de Fútbol, el príncipe Alí bin al Hussein, intensificó sus ataques contra el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, acusándolo de ejercer "chantaje" y de presionar a la federación jordana para que respaldara su campaña de reelección, en el último capítulo de la crisis que rodea al presidente de la FIFA tras el fracaso de su polémico proyecto de inversión.

Las declaraciones del príncipe Alí llegan en un momento en el que Infantino enfrenta crecientes presiones, después de verse obligado a retirar el proyecto "FIFA Forward Enterprise", que pretendía abrir la puerta a inversores del sector privado para invertir en los derechos comerciales de los torneos de la FIFA, con la Copa del Mundo a la cabeza, tras una amplia ola de críticas y amenazas de boicotear los torneos, además de la retirada del apoyo a su reelección por parte de las federaciones de Inglaterra y Gales.

En un comunicado publicado en la plataforma X, el príncipe Alí afirmó que la federación jordana enfrentó numerosos problemas durante su primera participación histórica en la Copa del Mundo, subrayando que la FIFA no prestó ninguna ayuda para resolverlos.

Explicó que miles de aficionados jordanos tuvieron dificultades para obtener visados de entrada a Estados Unidos pese a disponer de entradas para los partidos, señalando también el considerable aumento del precio de las entradas.

Añadió que la selección jordana se vio obligada a pagar impuestos al gobierno estadounidense a través de la FIFA por establecer su concentración dentro de Estados Unidos, un dinero que debería haber ido a los jugadores y al cuerpo técnico, mientras que las selecciones que se concentraron en Canadá o México no asumieron las mismas cargas.

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También reveló que los jugadores de la selección jordana aún no han recibido las primas económicas correspondientes a su segundo puesto en la Copa Árabe 2025, organizada por la FIFA en Catar, pese a haber transcurrido varios meses, criticando al mismo tiempo el discurso de la federación internacional sobre sus enormes reservas financieras.

El príncipe Alí acusó a la dirección de la FIFA de vincular la prestación de ayuda a la federación jordana con la declaración de su apoyo a Infantino en las próximas elecciones, afirmando: "Durante meses la FIFA se negó a ayudarnos en estos asuntos, hasta que se me comunicó verbalmente durante la Copa del Mundo que mi respaldo a Infantino ayudaría mucho a resolver los problemas de la federación jordana".

Y agregó: "En Jordania nos enorgullecemos de nuestros valores morales. No lo apoyamos antes, y desde luego no lo apoyaremos ahora, porque lo ocurrido equivale a un 'chantaje', y no nos someteremos a este tipo de presiones".

El príncipe Alí es uno de los más destacados rivales de Infantino en el pasado, ya que se presentó a la presidencia de la FIFA en las elecciones de 2016, después de haber competido anteriormente contra el expresidente Sepp Blatter en las elecciones de 2015.

El príncipe Alí ocupa, además de la presidencia de la Federación Jordana de Fútbol, el cargo de presidente y fundador de la Federación de Fútbol de Asia Occidental, que agrupa a 12 federaciones nacionales, entre ellas Irak, Catar y Arabia Saudí.