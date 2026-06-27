Nueva decepción: el gol de Tembakti agrava el sufrimiento de Arabia Saudí ante Cabo Verde

La selección saudí sufrió un nuevo revés en la madrugada de este sábado, en la tercera y última jornada de la fase de grupos del Mundial 2026, cuando el defensa Hassan Tembekti tuvo que abandonar el campo por lesión durante el partido contra Cabo Verde.

Ya había dudas sobre su participación tras sufrir dolores musculares que le hicieron perderse un entrenamiento, aunque el cuerpo médico lo dio finalmente de alta.

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A los 32 minutos, sus temores se confirmaron: el defensor se desplomó por la lesión y, pese a la atención médica, tuvo que abandonar el campo.

Salió en camilla, lo que alarmó al cuerpo técnico y a la afición; así que el entrenador Georgios Donis ingresó a Ali Lagami en su lugar.

La lesión de Tembakti complica aún más el objetivo de «Los Verdes» de ganar y asegurar su pase a los dieciseisavos de final.