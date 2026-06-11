Novedades sobre el Bayern de Múnich y la estrella marroquí

El Bayern de Múnich quiere fichar este verano al marroquí Ismail Saibari, estrella del PSV Eindhoven.

El centrocampista, de 25 años, está vinculado al PSV hasta 2029.

Según Foot Mercato, el Bayern ha ofrecido al PSV 45 millones más 5 en variables por el centrocampista.

Esta temporada ha marcado 19 goles y dado 9 asistencias en 37 partidos, cifras que le han convertido en el mejor jugador de la Eredivisie.

Estos números lo consagraron como el mejor jugador de la Eredivisie y despertaron el interés de varios clubes.

El Bayern ya ha acordado con el jugador un contrato hasta 2030 y solo falta entenderse con el PSV.

Según Foot Mercato, el PSV rechazará la propuesta y pedirá 50 millones fijos, sin incluir variables.

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