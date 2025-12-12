Nottingham Forest vs. Tottenham, Premier League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Nottingham Forest y Tottenham Hotspur se enfrentan en un partido de la Premier League en el City Ground el domingo. Los Spurs esperan conseguir tres victorias en ocho días cuando viajen para enfrentarse al Forest de Sean Dyche en un partido de liga importante.

Los Spurs han disfrutado de una semana de resurgimiento para aliviar la presión sobre el entrenador Thomas Frank, quien orquestó una muy necesaria victoria por 2-0 sobre su antiguo equipo, el Brentford, en el último partido de liga. Ese resultado fue respaldado por otra convincente victoria en la Liga de Campeones a mitad de semana, donde los Spurs superaron al Slavia Praga 3-0 para impulsar aún más su confianza y moral.

Una vez más se apoyarán en su forma de jugar como visitante, que generalmente ha sido sólida bajo la dirección de Frank, con cuatro victorias y solo una derrota fuera de casa hasta ahora esta temporada.

Mientras tanto, el Forest parece ser un equipo mucho más mejorado bajo su tercer entrenador de la temporada, Sean Dyche, quien reemplazó al antiguo entrenador de los Spurs, Ange Postecoglou. Una contundente derrota por 3-0 a manos del Everton, el antiguo equipo de Dyche, fue un golpe masivo, y el Forest estará ansioso por recuperarse y continuar su resurgimiento desde la llegada de su nuevo mentor.

Llegan al fin de semana ubicados en el puesto 17 de la tabla y solo dos puntos por encima de la zona de descenso, pero una victoria por 2-1 sobre el Utrecht en la Europa League fue un impulso bienvenido.

Aquí, GOAL te trae todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de televisión, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Nottingham Forest vs Tottenham, Premier League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de DAZN y DAZN 3, mientras que en México se podrá seguir por HBO MAX.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN y Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Peacock, con HBO MAX como la opción para Centroamérica.

Cómo ver desde cualquier lugar con una VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites utilizar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para streaming de deportes.

Horario del partido Nottingham Forest vs Tottenham

Premier League - Premier League City Ground, Nottingham

El partido se disputa este domingo 14 de diciembre a las 15:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio City Ground.

México: 08:00 horas

08:00 horas Argentina: 11:00 horas

11:00 horas Estados Unidos:09:00 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo & plantillas

Noticias del equipo Nottingham Forest

Forest estuvo sin el portero titular Matz Sels en los Países Bajos debido a un problema en la ingle y es probable que pierdan al guardameta para la visita de los Spurs. También estuvieron ausentes contra Utrecht Ola Aina, Chris Wood, Angus Gunn y Ryan Yates, todos ellos fuera de juego debido a respectivas lesiones.

Hay un impulso con el regreso del corpulento delantero Taiwo Awoniyi, la amenaza más consistente de Forest siempre que lidera la línea.

A pesar de las luchas ofensivas generales de Forest, Awoniyi sigue siendo un punto focal para sus ataques y suele ser el hombre que finaliza sus limitadas oportunidades.

Noticias del equipo Tottenham

Los Spurs siguen sin Destiny Udogie debido a una lesión en el tendón de la corva, mientras que Brennan Johnson también es duda para enfrentarse a su antiguo club como resultado de un golpe que lo dejó fuera a mitad de semana.

Dominic Solanke, Dejan Kulusevski, Yves Bissouma y James Maddison todavía no están disponibles, aunque Radu Dragusin y Kota Takai, fichaje de verano, están de vuelta en forma y estarán presionando por su primera participación de la temporada en la convocatoria del partido.

Frank dependerá en gran medida de Mohammed Kudus, quien es el motor creativo del Tottenham, con cinco asistencias y un récord en la liga de 19 grandes ocasiones creadas.

Forma

Récord cara a cara

Clasificaciones

Enlaces útiles