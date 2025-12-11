+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Matt O'Connor-Simpson

Mohamed Salah vs Arne Slot y las peleas más infames entre jugadores y entrenadores en la historia del fútbol

Mohamed Salah acusa al Liverpool de "tirarlo bajo el autobús" y rompe su relación con Arne Slot tras ser suplente por tercera vez consecutiva.

Salah firmó un nuevo contrato de dos años en abril, pero el delantero, claramente afectado, ahora se encuentra fuertemente vinculado a un posible traspaso en enero a la Saudi Pro League. Slot ha dejado entrever que Salah no será reintegrado al primer equipo a menos que se disculpe.

Liverpool ya atraviesa un momento complicado tras un inicio de temporada desastroso defendiendo su título, con Salah entre los jugadores que han visto caer su rendimiento. Sin embargo, el ruido alrededor de Anfield se ha vuelto casi ensordecedor y aún está por verse si se logrará una resolución que permita a los Reds salvar su campaña.

No obstante, los conflictos en el vestuario no son algo nuevo en el fútbol. A continuación, GOAL repasa algunas de las peleas más infames entre entrenadores y jugadores en la era moderna.

  • David Beckham Sir Alex Ferguson splitGetty/GOAL composite

    Sir Alex Ferguson vs David Beckham

    Quizás se trate de la disputa más famosa entre un entrenador y un jugador de todos los tiempos. Durante un partido de la FA Cup 2003 contra su eterno rival Arsenal, con el Manchester United perdiendo 2-0 al descanso, Sir Alex Ferguson pronunció palabras airadas en el vestuario.

    En un momento, Ferguson se dirigió a David Beckham, a quien consideraba que había bajado el ritmo mientras se acercaba su traspaso al Real Madrid. En un arrebato de furia, el técnico le lanzó una bota al rostro, provocándole una herida que requirió varios puntos de sutura.

    Al día siguiente, las fotos de la herida de Beckham ocuparon todas las portadas. Ferguson reveló en su autobiografía que el incidente le hizo sentir que estaba perdiendo el control del vestuario y pidió a la directiva que vendiera al centrocampista cuanto antes. Así lo hicieron, y Beckham se trasladó al Santiago Bernabéu ese mismo verano.

  • Mourinho Pogba splitGetty/GOAL composite

    José Mourinho vs Paul Pogba

    Tras el regreso de alto costo de Paul Pogba a Old Trafford, su relación con el entrenador José Mourinho parecía ser perfecta. Sin embargo, durante la temporada 2017-18, las tensiones comenzaron a hacerse evidentes.

    Al inicio de la temporada siguiente, Mourinho le retiró la vicecapitanía a Pogba, tras meses de rumores sobre un deterioro irreparable en su vínculo, incluyendo un enfrentamiento captado en vídeo durante un entrenamiento en septiembre de 2018.

    Mourinho fue despedido poco después, pero la disputa no terminó ahí. En abril de 2021, tras asumir como técnico del Tottenham, Pogba criticó duramente a su exentrenador en Sky Sports: "Una vez tuve una gran relación con Mourinho. Todo el mundo lo vio y al día siguiente no sabes qué pasó. Es algo extraño que no puedo explicarte ni siquiera yo mismo."

    Mourinho, por su parte, no aceptó la versión del jugador y respondió: "Me gustaría decir que no me importa en absoluto lo que diga. No me interesa para nada."

  • Pep Guardiola Zlatan Ibrahimovic Barcelona 2009 GFXGetty

    Pep Guardiola vs Zlatan Ibrahimović

    En teoría, Zlatan Ibrahimović debía potenciar aún más al brillante Barcelona de Pep Guardiola cuando llegó desde el Inter en 2009, y los primeros indicios fueron prometedores. Incluso Guardiola reconoció que el delantero alto y técnicamente dotado fue “excelente” durante la primera mitad de la temporada. El problema surgió en la segunda mitad, cuando su relación se derrumbó por completo.

    Ibrahimović nunca se sintió del todo cómodo en lo que percibía como un entorno demasiado rígido, al que sarcásticamente llamaba “El Filósofo”. Los conflictos comenzaron tras perder su puesto de titular frente a Lionel Messi, que Guardiola decidió colocar como falso nueve. El sueco incluso acusó al entrenador catalán de carecer de valor y de “mearse encima” delante de Jose Mourinho durante las semifinales de la Champions League contra el Inter.

    Mientras Guardiola se ha abstenido de reavivar el conflicto, Ibrahimović nunca ha dejado de culpar al exentrenador blaugrana por su breve estancia de solo una temporada en el Camp Nou antes de regresar al AC Milan.

    "El problema no era conmigo, era con él, y nunca llegó a aceptarlo," afirmó Zlatan. "No sé cuál era su problema conmigo."

  • Mancini Balotteli splitGetty Images

    Roberto Mancini vs Mario Balotelli

    "Puedo entender si algunos jugadores se frustran. Le dije a Mario Balotelli que si hubieras jugado conmigo hace 10 años, quizás te daría un golpe en la cabeza todos los días. Pero hay distintas maneras de ayudar a chicos como Mario."

    Así es como Roberto Mancini describió su relación con Balotelli durante su etapa en el Manchester City, una dupla que chocó en más de una ocasión. Aunque el entrenador mantuvo la confianza en el delantero en medio del caos, su favoritismo llegó a frustrar a otros miembros del equipo, dejando claro que su vínculo era de amor-odio.

    Durante un amistoso de pretemporada contra LA Galaxy en 2011, Mancini sustituyó a Balotelli tras un fallido intento de taconazo, en lugar de empujar el balón a una portería vacía. En enero de 2013, la relación llegó incluso a los golpes durante un entrenamiento, luego de que Balotelli realizara una entrada dura sobre su compañero Gael Clichy.

    Más recientemente, en 2023, cuando Mancini dirigía a Italia e ignoró el buen momento de Balotelli al convocar a Mateo Retegui en su lugar, el entonces delantero del FC Sion lanzó una sutil indirecta a su exentrenador vía Instagram. Claramente, entre ambos no hay amor perdido.

  • Mick McCarthy Roy Keane Ireland splitGetty/GOAL composite

    Mick McCarthy vs Roy Keane

    Una disputa tan amarga y divisiva que incluso generó su propia página de Wikipedia: el “incidente de Saipan” surgió de la explosiva reacción de Roy Keane ante lo que consideraba preparativos inadecuados por parte de la FAI antes de la Copa del Mundo 2002 de Irlanda.

    El combativo centrocampista expresó sus numerosas quejas en The Irish Times, lo que irritó visiblemente al entrenador Mick McCarthy. Cuando se publicó la entrevista, McCarthy interrogó a Keane, y la respuesta del jugador se volvió legendaria:

    "Mick, eres un mentiroso… Eres un jodido idiota. No te valoré como jugador, no te valoro como entrenador y no te valoro como persona. Eres un jodido idiota y puedes meterte tu Copa del Mundo por el c**o. ¡La única razón por la que tengo tratos contigo es porque de alguna manera eres el entrenador de mi país! Puedes metértelo por los bjones."*

    No es de sorprender, entonces, que Keane abandonara el campamento poco después, desatando el caos en Irlanda. A pesar de la intervención del Taoiseach Bertie Ahern, sus posibilidades de regresar se desvanecieron tras conceder una entrevista al Mail on Sunday, donde afirmó que sus compañeros tenían estándares más bajos que los suyos.

    Más recientemente, ambos parecieron hacer las paces cuando sus equipos del Championship se enfrentaron, pero el incidente sigue siendo la saga más explosiva en la historia del fútbol irlandés.

  • Alex Ferguson Roy Keane splitGetty Images

    Sir Alex Ferguson vs Roy Keane

    Keane y Ferguson son dos de las figuras más legendarias en la historia del Manchester United, pero en 2005 un asunto aparentemente trivial, una villa de vacaciones, marcó el inicio del deterioro de su relación. Se suponía que Keane estaba descontento con la casa asignada para él, su esposa y sus cinco hijos durante el viaje de pretemporada a Portugal, mientras que Ferguson consideró que el irlandés estaba siendo innecesariamente exigente.

    La brecha entre ambos se profundizó cuando Keane criticó a sus compañeros en una entrevista no emitida de MUTV tras una dolorosa derrota contra el Middlesbrough. Al mostrar el video al equipo, muchos jugadores se sintieron ofendidos por sus palabras, pero el capitán no se retractó.

    "Lo que noté de él ese día mientras discutía fue que sus ojos comenzaron a estrecharse, casi hasta parecer pequeñas cuentas negras. Era aterrador de ver, y soy de Glasgow," recordó Ferguson en su autobiografía.

    Poco después, Keane abandonó el club, y durante los años siguientes ambos continuaron intercambiando reproches en los medios.

  • Mourinho Quaresma splitGetty Images

    José Mourinho vs Ricardo Quaresma

    Cuando el Inter de Milán fichó a Ricardo Quaresma en 2008, José Mourinho dejó claro que su intención era transformar al talentoso extremo de espíritu libre en un jugador más disciplinado. Sin embargo, el experimento no funcionó. Apenas unos meses después de su llegada, Mourinho declaró:

    "Tendrá que aprender, de lo contrario no jugará, y estoy seguro de que cambiará y se volverá más disciplinado tácticamente. Le gusta golpear la pelota con el exterior del pie, pero si me preguntan sobre él en unos meses, estaremos hablando de un Quaresma diferente."

    Tras un comienzo decepcionante en Milán, Quaresma fue cedido al Chelsea, donde tampoco logró destacar. La temporada siguiente, volvió al Inter pero apenas tuvo protagonismo mientras Mourinho guiaba al equipo hacia el famoso triplete.

    En una reciente entrevista con el periódico portugués Público, Quaresma reveló sus amargos recuerdos de aquella etapa en San Siro:

    "Me quitaron la felicidad y la confianza en mí mismo. En un momento ni siquiera era convocado. Me sentía al margen del equipo y despertaba llorando cuando tenía que ir a los entrenamientos."

    "Todavía no entiendo algunas cosas que pasaron con él [Mourinho]. Desde mi llegada a Milán, se me dejó claro que solo me ficharon porque Mourinho me quería. Luego, de repente, dejé de jugar. Es cierto que no estaba en mi mejor forma física y viendo los partidos en la televisión ni siquiera me reconocía, pero si un entrenador te pide y luego no te ayuda en tu momento de necesidad..."

  • Domenech Anelka split Getty Images

    Raymond Domenech vs Nicolas Anelka

    Francia no es ajena a los colapsos en torneos, pero la disputa de toda su plantilla con Raymond Domenech durante la Copa del Mundo 2010 fue sorprendente incluso para sus propios estándares. El conflicto se desató por Nicolas Anelka, quien supuestamente le dijo al entrenador durante el descanso del partido contra México: “Que te jodan, hijo de pta”*.

    Anelka ha negado rotundamente haber pronunciado esas palabras, y Domenech respaldó su versión, pero la tensión ya era grave: el delantero fue enviado a casa tras el encuentro. Esto provocó que el resto del equipo se negara a entrenar hasta que se llevaran a cabo conversaciones para esclarecer la situación.

    El daño estaba hecho. Francia perdió su último partido y quedó eliminada en la fase de grupos. Anelka recibió posteriormente una suspensión de 18 partidos internacionales y nunca volvió a jugar para su país.

  • Pep Guardiola Samuel Eto'o Barcelona 2009 GFXGetty

    Pep Guardiola vs Samuel Eto'o

    El hecho de que Pep Guardiola forzara efectivamente la salida de Samuel Eto'o del Barcelona para fichar a Zlatan Ibrahimovic, y a un gran costo adicional, se considera uno de los peores intercambios de la historia del club.

    Guardiola había intentado desprenderse del camerunés apenas asumió como entrenador en 2008, pero Eto'o permaneció y fue clave en el primer triplete del Barça, anotando el gol inicial en la final de la Liga de Campeones contra el Manchester United en Roma. Aun así, Pep insistió en su salida, sin dar explicaciones concretas: “No hay una sola razón de peso para esta decisión. Es una cuestión de sentimiento y sensaciones.”

    Eto'o no ocultó su descontento y criticó la supuesta arrogancia de Guardiola: “Primero le recordé a Guardiola que nunca había sido un gran jugador. Era bueno, eso sí, pero como entrenador no había demostrado nada.”

    La relación entre ambos empeoró a pesar del éxito del Barça en el campo. Eto'o reveló: “Xavi me dijo que el club quería que me quedara, pero que tenía que hablar con Pep. Yo dije ‘Nunca: si alguien no me respeta, yo no lo respeto a él.’ Me dio la mano cuando estaba en el Inter y jugué contra el Barça, pero eso fue solo para las cámaras. Detrás de escenas antes del partido, no me saludó.”

    Quizás Guardiola finalmente se dio cuenta del error. Mientras él tuvo problemas con Ibrahimovic en apenas seis meses, Eto'o continuó su carrera con éxito, logrando un segundo triplete consecutivo tras conectarse inmediatamente con el Inter de Milán.

  • Mourinho Ndombele splitGetty/GOAL composite

    José Mourinho vs Tanguy Ndombélé

    En abril de 2020, José Mourinho acaparó los titulares al convocar a varios jugadores del Tottenham para una sesión de entrenamiento improvisada en Monken Hadley Common durante el confinamiento por el coronavirus.

    "¿En una escala del uno al 10, qué tan sorprendido estaba?" recordó Tanguy Ndombélé a The Guardian un año después. "Honestamente? Diez. Pregunté por qué tenía que correr y él dijo que simplemente tenía que hacerlo. Así que realmente no fue nada. Después me felicitó y dijo que había corrido bien."

    Mourinho pudo haber quedado impresionado con su enigmático centrocampista en esa ocasión, pero en general, su relación fue extremadamente inestable. Apenas un mes antes de aquella polémica sesión pública, el técnico de los Spurs había criticado a Ndombélé tras un decepcionante empate contra Burnley:

    "En la primera mitad no tuvimos mediocampo. Tengo que decir que él [Ndombélé] ha tenido suficiente tiempo para llegar a un nivel diferente. Sé que la Premier League es difícil y algunos jugadores tardan en adaptarse a una liga distinta, pero un jugador con su potencial tiene que darnos más de lo que nos está dando, especialmente viendo cómo juegan Lucas [Moura], [Gio] Lo Celso y los demás. Esperaba más de él en la primera mitad."

    Ndombélé apenas jugó cuando se reanudó la Premier League y, aunque Mourinho eventualmente suavizó su postura sobre el francés, fue despedido antes de que el jugador pudiera reincorporarse adecuadamente al equipo.

  • Tevez Mancini splitGetty Images

    Roberto Mancini vs Carlos Tevez

    Mientras Roberto Mancini fue bastante indulgente con las travesuras de Mario Balotelli, mostró menos paciencia con Carlos Tevez. Su disputa se originó en septiembre de 2011, cuando el argentino se negó a ser sustituido durante un partido de la Liga de Campeones contra el Bayern de Múnich.

    Tras el incidente, Tevez regresó a Argentina e incluso llegó a considerar retirarse del fútbol. Sin embargo, finalmente volvió al Manchester City en febrero siguiente, ayudando al equipo a asegurar su primer título de la Premier League. En 2022, el propio Tevez ofreció su versión de los hechos en el sitio web del club.

    "Dije que si [Mancini] quería que entrara, estaba listo para jugar, pero no iba a seguir calentando porque ya llevaba unos 35 minutos haciéndolo. A partir de ahí, comenzó un tira y afloja entre nosotros. Un poco en inglés, otro poco en español, otro en italiano… y creo que las palabras fueron malinterpretadas," explicó.

    "Le estaba hablando en el calor del momento y él solo entendió lo que quiso entender. Solo quería saber si me iba a usar o no, y no se trataba de quién tenía la razón. Todo era cuestión de intentar que se pusiera en mi lugar."

  • Ronaldo Ten HagGetty

    Erik ten Hag vs Cristiano Ronaldo

    Cristiano Ronaldo había recuperado su estatus como figura principal del Manchester United tras su inesperado regreso en 2021, anotando 24 goles en todas las competiciones durante su primera temporada. Sin embargo, fue un año para el olvido para el United, que terminó sexto pese a los esfuerzos de Ole Gunnar Solskjaer y Ralf Rangnick.

    Con la llegada de Erik ten Hag desde el Ajax en el verano de 2022, quedó claro que Ronaldo no formaba parte central de sus planes. Durante la primera mitad de la temporada, el portugués solo fue titular en 4 de los 14 primeros partidos de liga, situación que consideró inaceptable. Su salida del vestuario antes del final de una victoria 2-0 contra el Tottenham fue apenas un aviso de lo que vendría.

    En noviembre, Ronaldo explotó en una entrevista con Piers Morgan, declarando sentirse "traicionado" por el club y señalando: "No tengo respeto por él porque él no muestra respeto por mí. Si no tienes respeto por mí, nunca voy a tener respeto por ti."

    Días después, el delantero de 37 años dejó Old Trafford tras rescindir su contrato de mutuo acuerdo. Ten Hag ofreció su versión, asegurando: "Cuando un jugador definitivamente no quiere estar en este club, entonces tiene que irse. La entrevista fue la primera vez que dijo que quería irse. Como club, no puedes aceptar eso. Habrá consecuencias."

    El holandés agregó de manera indirecta sobre Ronaldo: "Cuando está en buena forma, es un buen jugador y podría ayudarnos a lograr nuestros objetivos. Pero no lo estaba."

    El United terminó tercero en liga sin su cinco veces ganador del Balón de Oro, pero puso fin a una sequía de trofeos de cinco años al ganar la Europa League. Ronaldo puede haber ganado la batalla mediática, pero Ten Hag ganó la guerra dentro del club.

  • Erik ten Hag Jadon SanchoGetty

    Erik ten Hag vs Jadon Sancho

    El Manchester United estaba desesperado por fichar a Jadon Sancho y finalmente se hizo con el prodigio inglés del Borussia Dortmund en julio de 2021 por £74 millones ($92 millones). Sin embargo, el extremo nunca logró justificar su elevado precio. Bajo Solskjaer, las cosas no funcionaron de manera consistente, y el interino Ralf Rangnick tampoco pudo sacar lo mejor de él. Su situación empeoró aún más con la llegada de Erik ten Hag.

    Tras perderse gran parte de la campaña 2022-23 por “problemas mentales y físicos”, se esperaba que Sancho recuperara su mejor nivel la temporada siguiente. Sin embargo, la situación llegó a un punto crítico cuando quedó completamente fuera de la convocatoria en la derrota 3-1 del United ante el Arsenal el 3 de septiembre de 2024.

    En la conferencia de prensa posterior, Ten Hag explicó que la exclusión se debía al desempeño del jugador en los entrenamientos. Sancho respondió públicamente en redes sociales:

    "¡Por favor, no crean todo lo que leen! No permitiré que la gente diga cosas que son completamente falsas, me he comportado muy bien en los entrenamientos esta semana. Creo que hay otras razones para este asunto que no mencionaré, he sido un chivo expiatorio durante mucho tiempo, lo cual no es justo."

    El 14 de septiembre, el United anunció que Sancho entrenaría alejado del grupo del primer equipo hasta que se resolviera un problema disciplinario, pero nunca volvió a jugar bajo Ten Hag. El extremo, que se negó a disculparse por sus comentarios, pasó la segunda mitad de la temporada 2023-24 cedido en su antiguo club, Dortmund, antes de unirse al Chelsea en un acuerdo con obligación de compra el verano pasado.

  • Jose Mourinho Luke Shaw splitGetty Images

    José Mourinho vs Luke Shaw

    Completando el cuarteto de disputas de Mourinho —aunque, por supuesto, podrían incluirse algunas más— está su prolongada batalla con Luke Shaw en Old Trafford. Aunque el defensor jugó con cierta regularidad durante la etapa de "The Special One" en el banquillo del United, recibió varias críticas públicas.

    Tras un cameo de 25 minutos en el empate 1-1 contra el Everton en abril de 2017, Mourinho afirmó que Shaw había jugado "con su cerebro", refiriéndose al nivel de instrucciones tácticas que daba desde la línea de banda. Pocos días después, cuestionó el "enfoque y ambición" del jugador, declarando que estaba "muy por detrás" de otras opciones para el lateral izquierdo del United en ese momento.

    Las críticas de Mourinho no cesaron después de su salida del club, ya que incluso trabajando como comentarista, cuestionó la ejecución de jugadas a balón parado de Shaw. El internacional inglés recordó esa relación complicada en una entrevista con SportBible en 2021:

    "Nuestra relación no era la mejor. Probablemente era fácil verlo desde fuera. Pero una cosa que José hizo fue fortalecerme mentalmente. La fortaleza mental es como describiría ese período bajo Mourinho. Creo que me sentí parte del equipo bajo Ole [Gunnar Solskjaer], mientras que bajo José a veces no lo hice. Ole mostró su creencia y confianza en mí. Siempre creí que vendrían buenos tiempos. Me mantuve firme, pasé por muchas cosas, pero salí mejor del otro lado."

  • Ruben Amorim Marcus RashfordGetty

    Ruben Amorim vs Marcus Rashford

    Cuando Ruben Amorim sucedió a Erik ten Hag como entrenador del Manchester United en noviembre de 2024, hubo cierta esperanza de que pudiera ayudar a Marcus Rashford a recuperar su mejor nivel. Sin embargo, no fue así. El entrenador portugués dejó claro que no tenía interés en trabajar con un jugador que públicamente expresó su deseo de buscar un nuevo club apenas dos días después de haber sido excluido del equipo para el derbi de Manchester en diciembre por motivos de comportamiento.

    De hecho, Amorim incluso bromeó tras la victoria 1-0 en Fulham, afirmando que preferiría al entrenador de porteros de 63 años, Jorge Vital, antes que reincorporar a Rashford al once titular. Cuando se le preguntó por qué Rashford había caído al final de la jerarquía ofensiva, respondió:

    "La razón es el entrenamiento, cómo veo lo que un futbolista debería hacer en los entrenamientos y en la vida. Es cada día, cada detalle. Si las cosas no cambian, yo no cambiaré."

    Cinco días después, el internacional inglés fue cedido al Aston Villa, donde milagrosamente volvió a jugar con una sonrisa. Rashford aseguró otro préstamo en verano, esta vez al Barcelona, donde ha llevado su resurgimiento a un nivel superior, formando parte de un grupo de jugadores de clase mundial.

    En una entrevista con ITV Sport en octubre, Rashford citó un "entorno inconsistente" como la principal razón de sus problemas en el United. Amorim desestimó rápidamente esos comentarios en una conferencia de prensa posterior, dejando claro que no contempla el regreso del delantero bajo su dirección:

    "Estoy centrado en el futuro del club, en el presente del club. Eso es lo más importante. Mi enfoque principal está en mis jugadores y en lo que hacen y dicen."

