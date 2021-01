Noticia Goal: Manchester United y Alavés negocian por Facundo Pellistri

El uruguayo, pretendido entre otros por el Brujas, prefiere la vía española hasta final de temporada. Le motiva el reto de salvar a los de Abelardo.

Facundo Pellistri (19 años) ya ha elegido el Alavés como su destino hasta final de temporada, según han informado a Goal fuentes conocedoras de la situación. Pese al gran interés de diferentes clubes, entre ellos el Brujas, el uruguayo se ha decantado por el proyecto de Mendizorroza. El Manchester United prefería inicialmente la opción belga, pero finalmente ha pesado más la postura del habilidoso futbolista, que ha recibido luz verde este jueves después de convencerse la dirección deportiva de que dispondrá de protagonismo y exposición. La negociación ha comenzado esta tarde.

Lo cierto es que el Brujas anduvo muy cerca de cerrar el refuerzo de Pellistri. Con varias llamadas diarias le explicaron en detalle por qué le querían y su importancia como extremo derecho del equipo, prometiéndole minutos para sentirse parte de un título liguero a falta de la sentencia, una Copa que es el otro objetivo principal del curso y unos dieciseisavos de Europa League desde los que soñar con ir avanzando rondas. El ex de Peñarol valoró muy positivamente la propuesta, pero los cantos de sirena de España pudieron más.

El gusto de Pellistri por LaLiga, clave para el Alavés

Pellistri, con pasaporte europeo por los orígenes gallegos de su familia paterna, estuvo esperando a que el Alavés le contara con la misma profundidad que el Brujas los planes para él. Cuando lo hicieron, diciéndole básicamente que le consideran necesario para conseguir la permanencia en Primera, el atacante lo vio claro. Como en el United, había voces entre sus allegados que le aconsejaban la oferta belga, pero el chico, que en su país ya mostró mucha personalidad llevando la '10' de Peñarol en situaciones de máxima presión, no se arruga. De cerrarse el acuerdo, en Vitoria le espera un reto: los de Abelardo abren los puestos de descenso, a un punto de salvar la categoría.

El sueño de Pellistri siempre ha sido jugar en LaLiga, oportunidad que dejó pasar en 2020 porque al United, que fue con todo a por él y pagó 8,5 millones de euros, no le podía decir que no. En estos meses (ocho titularidades, tres goles, una asistencia) ha gustado a Neil Wood, su entrenador en el Sub-23, y a Solskjaer, que le ha convocado habitualmente para los entrenamientos y para dos jornadas de la fase de grupos de la Champions. Sin embargo, no ha podido a debutar, algo que se había planificado para el duelo de FA Cup frente al Watford y que impidió su positivo en coronavirus. Ahora, salvo sorpresa, se marchará pero con la certeza de regresar a partir de junio a Old Trafford, donde le siguieron desde 2017 y hay muchas esperanzas puestas en él.